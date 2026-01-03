- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
1 (11.11%)
Убыточных трейдов:
8 (88.89%)
Лучший трейд:
111.00 USD
Худший трейд:
-121.50 USD
Общая прибыль:
111.00 USD (14 800 pips)
Общий убыток:
-678.65 USD (86 200 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (111.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
111.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.84
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
14.54%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
0.16
Мат. ожидание:
-63.07 USD
Средняя прибыль:
111.00 USD
Средний убыток:
-84.83 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-386.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-386.40 USD (5)
Прирост в месяц:
-31.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
567.65 USD
Максимальная:
567.65 USD (31.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.35% (567.65 USD)
По эквити:
7.72% (105.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-568
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +111.00 USD
Худший трейд: -122 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +111.00 USD
Макс. убыток в серии: -386.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
Standard account
Low spread currency pairs, primarily XAUUSD, BTCUSD
Short term trend trading
Entries and exits within minutes - trade records do not hide behind unclosed losses
Mandatory stop loss placement with risk : reward = 0.5 : 1 to 1 : 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-31%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
0%
9
11%
3%
0.16
-63.07
USD
USD
31%
1:400