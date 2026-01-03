СигналыРазделы
Cher Rui Chua

CScalp Gold

Cher Rui Chua
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 -31%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
1 (11.11%)
Убыточных трейдов:
8 (88.89%)
Лучший трейд:
111.00 USD
Худший трейд:
-121.50 USD
Общая прибыль:
111.00 USD (14 800 pips)
Общий убыток:
-678.65 USD (86 200 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (111.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
111.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.84
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
14.54%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
0.16
Мат. ожидание:
-63.07 USD
Средняя прибыль:
111.00 USD
Средний убыток:
-84.83 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-386.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-386.40 USD (5)
Прирост в месяц:
-31.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
567.65 USD
Максимальная:
567.65 USD (31.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.35% (567.65 USD)
По эквити:
7.72% (105.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -568
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -71K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +111.00 USD
Худший трейд: -122 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +111.00 USD
Макс. убыток в серии: -386.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real35
0.00 × 25
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsSC-MT5-4
2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
24.10 × 194
Standard account

Low spread currency pairs, primarily XAUUSD, BTCUSD

Short term trend trading

Entries and exits within minutes - trade records do not hide behind unclosed losses

Mandatory stop loss placement with risk : reward = 0.5 : 1 to 1 : 1

Нет отзывов
2026.01.03 23:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 06:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.03 06:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 06:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
