Negociações:
9
Negociações com lucro:
1 (11.11%)
Negociações com perda:
8 (88.89%)
Melhor negociação:
111.00 USD
Pior negociação:
-121.50 USD
Lucro bruto:
111.00 USD (14 800 pips)
Perda bruta:
-678.65 USD (86 200 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (111.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
111.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.84
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
14.54%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
5 (55.56%)
Negociações curtas:
4 (44.44%)
Fator de lucro:
0.16
Valor esperado:
-63.07 USD
Lucro médio:
111.00 USD
Perda média:
-84.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-386.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-386.40 USD (5)
Crescimento mensal:
-31.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
567.65 USD
Máximo:
567.65 USD (31.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.35% (567.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.72% (105.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-568
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-71K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +111.00 USD
Pior negociação: -122 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +111.00 USD
Máxima perda consecutiva: -386.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
OctaFX-Real
|0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
Tradeview-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
Earnex-Trade
|0.33 × 80
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
Standard account
Low spread currency pairs, primarily XAUUSD, BTCUSD
Short term trend trading
Entries and exits within minutes - trade records do not hide behind unclosed losses
Mandatory stop loss placement with risk : reward = 0.5 : 1 to 1 : 1
Sem comentários
