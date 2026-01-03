SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / CScalp Gold
Cher Rui Chua

CScalp Gold

Cher Rui Chua
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -31%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
1 (11.11%)
Negociações com perda:
8 (88.89%)
Melhor negociação:
111.00 USD
Pior negociação:
-121.50 USD
Lucro bruto:
111.00 USD (14 800 pips)
Perda bruta:
-678.65 USD (86 200 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (111.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
111.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.84
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
14.54%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
5 (55.56%)
Negociações curtas:
4 (44.44%)
Fator de lucro:
0.16
Valor esperado:
-63.07 USD
Lucro médio:
111.00 USD
Perda média:
-84.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-386.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-386.40 USD (5)
Crescimento mensal:
-31.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
567.65 USD
Máximo:
567.65 USD (31.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.35% (567.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.72% (105.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -568
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -71K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +111.00 USD
Pior negociação: -122 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +111.00 USD
Máxima perda consecutiva: -386.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real35
0.00 × 25
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsSC-MT5-4
2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
24.10 × 194
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Standard account

Low spread currency pairs, primarily XAUUSD, BTCUSD

Short term trend trading

Entries and exits within minutes - trade records do not hide behind unclosed losses

Mandatory stop loss placement with risk : reward = 0.5 : 1 to 1 : 1

Sem comentários
2026.01.03 23:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 06:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.03 06:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 06:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
CScalp Gold
30 USD por mês
-31%
0
0
USD
1.2K
USD
1
0%
9
11%
3%
0.16
-63.07
USD
31%
1:400
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.