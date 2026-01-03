SignauxSections
Cher Rui Chua

CScalp Gold

Cher Rui Chua
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 -21%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
5 (100.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
-110.60 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
-386.40 USD (55 200 pips)
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
-2.36
Activité de trading:
3.44%
Charge de dépôt maximale:
8.56%
Dernier trade:
59 il y a des minutes
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
-1.00
Longs trades:
3 (60.00%)
Courts trades:
2 (40.00%)
Facteur de profit:
0.00
Rendement attendu:
-77.28 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
-77.28 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-386.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-386.40 USD (5)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
386.40 USD
Maximal:
386.40 USD (21.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.34% (386.40 USD)
Par fonds propres:
2.69% (41.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -386
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -55K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -111 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -386.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real35
0.00 × 25
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsSC-MT5-4
2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
24.10 × 194
Standard account

Low spread currency pairs, primarily XAUUSD, BTCUSD

Short term trend trading

Entries and exits within minutes - trade records do not hide behind unclosed losses

Mandatory stop loss placement with risk : reward = 0.5 : 1 to 1 : 1

Aucun avis
2026.01.03 06:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.03 06:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 06:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
