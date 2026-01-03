- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
1 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-57.75 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-57.75 USD (8 250 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
41 分前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-57.75 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-57.75 USD
最大連続の負け:
1 (-57.75 USD)
最大連続損失:
-57.75 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
57.75 USD
最大の:
57.75 USD (3.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-8.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -58 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -57.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
Standard account
Low spread currency pairs, primarily XAUUSD, BTCUSD
Short term trend trading
Entries and exits within minutes - trade records do not hide behind unclosed losses
Mandatory stop loss placement with risk : reward = 0.5 : 1 to 1 : 1
