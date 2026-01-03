シグナルセクション
Cher Rui Chua

CScalp Gold

Cher Rui Chua
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
1 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-57.75 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-57.75 USD (8 250 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
41 分前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-57.75 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-57.75 USD
最大連続の負け:
1 (-57.75 USD)
最大連続損失:
-57.75 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
57.75 USD
最大の:
57.75 USD (3.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -8.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -58 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -57.75 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real35
0.00 × 25
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsSC-MT5-4
2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
24.10 × 194
Standard account

Low spread currency pairs, primarily XAUUSD, BTCUSD

Short term trend trading

Entries and exits within minutes - trade records do not hide behind unclosed losses

Mandatory stop loss placement with risk : reward = 0.5 : 1 to 1 : 1

レビューなし
2026.01.03 06:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.03 06:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 06:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
