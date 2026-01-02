STRATEJİ: SICAK VE SOĞUK SAVAŞ (HOT VS COLD WAR)

STRATEJİYE GENEL BAKIŞ Sermayeyi korumaya ve uzun vadeli sürdürülebilirliğe öncelik veren yatırımcılar için tasarlanmış; teknik ve temel analiz göstergeleriyle onaylanmış trendlerden kazanç elde etmeyi hedefleyen sinyalimize hoş geldiniz.

Bu hesabın teknik göstergeleri takip etmesine rağmen, %100 uzman tarafından manuel olarak yönetildiğini belirtmek isterim. "Sakin uçuşları" tercih ediyor, risk maruziyetini yalnızca onaylanmış trendlerin olduğu özel durumlarda artırıyor; Merkez Bankası politikalarını, Tier-1 banka hareketlerini ve uzun vadeli politik etkileri yakından izliyorum. Deneyimli bir yatırımcı olarak stratejim tamamen muhafazakar bir yaklaşım izlemektedir.

Stratejimiz, EURUSD'nin yüksek likiditesini ("Soğuk" Savaş - İstikrar) BTCUSD'nin (Bitcoin) trend fırsatlarıyla ("Sıcak" Savaş - Volatilite) birleştirerek dengeli ve profesyonel bir portföy sunar.

TEMEL İLKELER

Önce Güvenlik: Sıkı risk yönetimi. Her işlemin tanımlanmış bir çıkış stratejisi vardır.

Yüksek Riskli Yöntemlere Hayır: Martingale, Grid (Izgara) veya hesabı riske atabilecek herhangi bir "toparlama" stratejisi KESİNLİKLE kullanılmaz.

Profesyonel Uygulama: Girişler; teknik analiz, fiyat hareketleri (price action) ve trend takip filtrelerinin bir kombinasyonuna dayanır.

ABONELİK REHBERİ

Minimum Bakiye: 100 USD.

Kaldıraç: İdeal senkronizasyon için 1:500 veya üzeri kaldıraç önerilir.

Uygulama: En iyi sonuçlar için, özellikle Bitcoin işlemleri nedeniyle 7/24 bağlantı sağlayan bir VPS kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

RİSK UYARISI Finansal piyasalar risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir sermaye ile yatırım yapınız.