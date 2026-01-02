- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|24
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|30K
|EURUSD
|-17
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.49 × 275
|
ICMarketsSC-MT5
|0.50 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
Valutrades-Live
|1.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|1.38 × 13
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.67 × 9
|
Darwinex-Live
|1.92 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.04 × 275
|
FPMarketsSC-Live
|2.60 × 256
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.33 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.13 × 38
|
Tradestone-Real
|5.93 × 382
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.18 × 22
|
GBEbrokers-LIVE
|6.20 × 10
STRATEJİ: SICAK VE SOĞUK SAVAŞ (HOT VS COLD WAR)
STRATEJİYE GENEL BAKIŞ Sermayeyi korumaya ve uzun vadeli sürdürülebilirliğe öncelik veren yatırımcılar için tasarlanmış; teknik ve temel analiz göstergeleriyle onaylanmış trendlerden kazanç elde etmeyi hedefleyen sinyalimize hoş geldiniz.
Bu hesabın teknik göstergeleri takip etmesine rağmen, %100 uzman tarafından manuel olarak yönetildiğini belirtmek isterim. "Sakin uçuşları" tercih ediyor, risk maruziyetini yalnızca onaylanmış trendlerin olduğu özel durumlarda artırıyor; Merkez Bankası politikalarını, Tier-1 banka hareketlerini ve uzun vadeli politik etkileri yakından izliyorum. Deneyimli bir yatırımcı olarak stratejim tamamen muhafazakar bir yaklaşım izlemektedir.
Stratejimiz, EURUSD'nin yüksek likiditesini ("Soğuk" Savaş - İstikrar) BTCUSD'nin (Bitcoin) trend fırsatlarıyla ("Sıcak" Savaş - Volatilite) birleştirerek dengeli ve profesyonel bir portföy sunar.
TEMEL İLKELER
-
Önce Güvenlik: Sıkı risk yönetimi. Her işlemin tanımlanmış bir çıkış stratejisi vardır.
-
Yüksek Riskli Yöntemlere Hayır: Martingale, Grid (Izgara) veya hesabı riske atabilecek herhangi bir "toparlama" stratejisi KESİNLİKLE kullanılmaz.
-
Profesyonel Uygulama: Girişler; teknik analiz, fiyat hareketleri (price action) ve trend takip filtrelerinin bir kombinasyonuna dayanır.
ABONELİK REHBERİ
-
Minimum Bakiye: 100 USD.
-
Kaldıraç: İdeal senkronizasyon için 1:500 veya üzeri kaldıraç önerilir.
-
Uygulama: En iyi sonuçlar için, özellikle Bitcoin işlemleri nedeniyle 7/24 bağlantı sağlayan bir VPS kullanılması şiddetle tavsiye edilir.
RİSK UYARISI Finansal piyasalar risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir sermaye ile yatırım yapınız.