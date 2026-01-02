シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / JhonFX
Jhonata Alves Da Costa

JhonFX

Jhonata Alves Da Costa
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
25
利益トレード:
16 (64.00%)
損失トレード:
9 (36.00%)
ベストトレード:
6.26 USD
最悪のトレード:
-2.90 USD
総利益:
16.47 USD (144 300 pips)
総損失:
-11.58 USD (114 117 pips)
最大連続の勝ち:
6 (1.55 USD)
最大連続利益:
11.05 USD (4)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.63
長いトレード:
20 (80.00%)
短いトレード:
5 (20.00%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
0.20 USD
平均利益:
1.03 USD
平均損失:
-1.29 USD
最大連続の負け:
4 (-7.27 USD)
最大連続損失:
-7.27 USD (4)
月間成長:
4.45%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.16 USD
最大の:
7.73 USD (6.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 24
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 5
EURUSD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 30K
EURUSD -17
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.49 × 275
ICMarketsSC-MT5
0.50 × 10
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
Valutrades-Live
1.00 × 1
XM.COM-MT5
1.38 × 13
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Darwinex-Live
1.92 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
2.04 × 275
FPMarketsSC-Live
2.60 × 256
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.33 × 3
TitanFX-MT5-01
3.50 × 2
VantageInternational-Live 4
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.13 × 38
Tradestone-Real
5.93 × 382
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
TASS-Live
6.18 × 22
GBEbrokers-LIVE
6.20 × 10
戦略：ホット・ウォー（熱い戦い） vs コールド・ウォー（冷たい戦い）

戦略概要 本シグナルは、資本の保全と長期的な持続性を最優先し、テクニカル分析およびファンダメンタルズ分析の複数の指標によって確認されたトレンドから利益を追求する投資家のためのものです。

本口座はテクニカル指標を監視していますが、**スペシャリストによる100%裁量トレード（マニュアル管理）**で運用されています。私は「安定した飛行」を優先しており、中央銀行の政策、ティア1バンク（主要銀行）の動向、および長期的な政治的影響を注視しながら、明確なトレンドが確認された場合にのみリスク露出を限定的に高めます。経験豊富なトレーダーとして、厳格な保守的アプローチを採用しています。

この戦略は、EURUSDの高い流動性（コールド・ウォー：安定性）と、BTCUSD（ビットコイン）のトレンド機会（ホット・ウォー：ボラティリティ）を組み合わせ、バランスの取れたプロフェッショナルなポートフォリオを構築します。

基本原則

  • 安全第一: 厳格なリスク管理。すべてのトレードには明確なエグジット戦略が設定されています。

  • 高リスク手法の排除: マーチンゲール、グリッド、または口座破綻を招く可能性のある「リカバリー」戦略は一切使用しません。

  • プロフェッショナルな執行: プライスアクション、テクニカル分析、およびトレンドフォローフィルターを組み合わせてエントリーを判断します。

購読ガイドライン

  • 最低残高: 100米ドル

  • レバレッジ: 最適な同期のため、1:500以上を推奨します。

  • 執行環境: ビットコインの運用および24時間365日の接続性を確保するため、VPS（仮想専用サーバー）の使用を強く推奨します。

リスク警告 金融市場での取引にはリスクが伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。失ってもよい余剰資金での投資をお願いいたします。


