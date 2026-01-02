STRATEGIE: HOT VS COLD WAR (HEISSER X KALTER KRIEG)

STRATEGIE-ÜBERBLICK Willkommen bei einem Signal, das für Anleger entwickelt wurde, die Wert auf Kapitalerhalt und langfristige Nachhaltigkeit legen. Gewinne werden erzielt, sobald Trends durch mehrere technische und fundamentale Indikatoren validiert sind.

Es ist wichtig zu betonen, dass dieses Konto zwar technische Indikatoren überwacht, jedoch zu 100 % manuell von einem Experten gesteuert wird. Ich bevorzuge „ruhige Flüge“ und erhöhe das Risiko nur in spezifischen Situationen bei bestätigten Trends, unter Berücksichtigung von Zentralbankentscheidungen, Tier-1-Bankenbewegungen und langfristigen politischen Effekten. Als erfahrener Trader verfolge ich einen strikt konservativen Ansatz.

Die Strategie kombiniert die hohe Liquidität von EURUSD (Der „Kalte“ Krieg – Stabilität) mit den Trendchancen von BTCUSD (Der „Heiße“ Krieg – Volatilität), um ein ausgewogenes und professionelles Portfolio zu schaffen.

KERNPRINZIPIEN

Sicherheit an erster Stelle: Strenges Risikomanagement. Jede Operation hat eine definierte Ausstiegsstrategie.

Keine Hochrisiko-Methoden: Ich verwende KEIN Martingale, Grid oder andere „Erholungsstrategien“, die das Konto einem Totalverlustrisiko aussetzen könnten.

Professionelle Ausführung: Die Einstiege basieren auf einer Kombination aus technischer Analyse, Price Action und Trendfolge-Filtern.

ABONNEMENT-RICHTLINIEN

Mindestkapital: 100 USD.

Hebel (Leverage): 1:500 oder höher wird für eine optimale Synchronisation empfohlen.

Ausführung: Für beste Ergebnisse verwenden Sie bitte einen VPS, um eine 24/7-Konnektivität zu gewährleisten, insbesondere für Bitcoin-Operationen.

RISIKOHINWEIS Der Finanzmarkt ist mit Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Investieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.