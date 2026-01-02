SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / JhonFX
Jhonata Alves Da Costa

JhonFX

Jhonata Alves Da Costa
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
25
Gewinntrades:
16 (64.00%)
Verlusttrades:
9 (36.00%)
Bester Trade:
6.26 USD
Schlechtester Trade:
-2.90 USD
Bruttoprofit:
16.47 USD (144 300 pips)
Bruttoverlust:
-11.58 USD (114 117 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (1.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.05 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.63
Long-Positionen:
20 (80.00%)
Short-Positionen:
5 (20.00%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
0.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-7.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.27 USD (4)
Wachstum pro Monat :
4.45%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.16 USD
Maximaler:
7.73 USD (6.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 24
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 5
EURUSD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 30K
EURUSD -17
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.26 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.27 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.49 × 275
ICMarketsSC-MT5
0.50 × 10
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
Valutrades-Live
1.00 × 1
XM.COM-MT5
1.38 × 13
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Darwinex-Live
1.92 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
2.04 × 275
FPMarketsSC-Live
2.60 × 256
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.33 × 3
TitanFX-MT5-01
3.50 × 2
VantageInternational-Live 4
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.13 × 38
Tradestone-Real
5.93 × 382
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
TASS-Live
6.18 × 22
GBEbrokers-LIVE
6.20 × 10
noch 4 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

STRATEGIE: HOT VS COLD WAR (HEISSER X KALTER KRIEG)

STRATEGIE-ÜBERBLICK Willkommen bei einem Signal, das für Anleger entwickelt wurde, die Wert auf Kapitalerhalt und langfristige Nachhaltigkeit legen. Gewinne werden erzielt, sobald Trends durch mehrere technische und fundamentale Indikatoren validiert sind.

Es ist wichtig zu betonen, dass dieses Konto zwar technische Indikatoren überwacht, jedoch zu 100 % manuell von einem Experten gesteuert wird. Ich bevorzuge „ruhige Flüge“ und erhöhe das Risiko nur in spezifischen Situationen bei bestätigten Trends, unter Berücksichtigung von Zentralbankentscheidungen, Tier-1-Bankenbewegungen und langfristigen politischen Effekten. Als erfahrener Trader verfolge ich einen strikt konservativen Ansatz.

Die Strategie kombiniert die hohe Liquidität von EURUSD (Der „Kalte“ Krieg – Stabilität) mit den Trendchancen von BTCUSD (Der „Heiße“ Krieg – Volatilität), um ein ausgewogenes und professionelles Portfolio zu schaffen.

KERNPRINZIPIEN

  • Sicherheit an erster Stelle: Strenges Risikomanagement. Jede Operation hat eine definierte Ausstiegsstrategie.

  • Keine Hochrisiko-Methoden: Ich verwende KEIN Martingale, Grid oder andere „Erholungsstrategien“, die das Konto einem Totalverlustrisiko aussetzen könnten.

  • Professionelle Ausführung: Die Einstiege basieren auf einer Kombination aus technischer Analyse, Price Action und Trendfolge-Filtern.

ABONNEMENT-RICHTLINIEN

  • Mindestkapital: 100 USD.

  • Hebel (Leverage): 1:500 oder höher wird für eine optimale Synchronisation empfohlen.

  • Ausführung: Für beste Ergebnisse verwenden Sie bitte einen VPS, um eine 24/7-Konnektivität zu gewährleisten, insbesondere für Bitcoin-Operationen.

RISIKOHINWEIS Der Finanzmarkt ist mit Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Investieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.


Keine Bewertungen
2026.01.02 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 20:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen