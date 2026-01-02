策略：冷战与热战 (HOT VS COLD WAR)

策略概述 欢迎关注本信号。本策略专门为优先考虑资本保全和长期可持续增长的投资者设计。当技术分析与基本面分析等多重指标确认趋势后，我们会果断捕捉潜在收益。

需要强调的是，虽然本账户参考技术指标，但100%由专业交易员手动管理。我追求的是“平稳飞行”，仅在趋势明确的特定情况下才会增加风险敞口。我会密切关注各国央行政策、一级银行（Tier-1 Banks）动态以及长期政治影响。作为一名经验丰富的交易者，本信号严格执行保守的交易逻辑。

本策略结合了 EURUSD 的高流动性（“冷战”——稳定性）与 BTCUSD（比特币）的趋势机会（“热战”——波动性），构建了一个均衡且专业的投资组合。

核心原则

安全至上： 严格的风控管理。每笔交易都有明确的出场策略。

拒绝高风险： 绝不使用马丁格尔（Martingale）、网格（Grid）或任何可能导致爆仓的“补仓恢复”策略。

专业执行： 进场基于技术分析、价格行为（Price Action）和趋势跟踪过滤器的综合判断。

跟单指南

最低余额： 100 美元。

杠杆建议： 建议使用 1:500 或更高杠杆，以确保完美的跟单同步。

执行环境： 为了获得最佳效果，强烈建议使用 VPS 以确保 24/7 全天候连接，特别是对于比特币交易。

风险提示 金融市场存在风险。过往业绩不代表未来表现。请仅投入您可以承受损失的资金。