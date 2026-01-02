信号部分
Jhonata Alves Da Costa

JhonFX

Jhonata Alves Da Costa
0条评论
2
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
25
盈利交易:
16 (64.00%)
亏损交易:
9 (36.00%)
最好交易:
6.26 USD
最差交易:
-2.90 USD
毛利:
16.47 USD (144 300 pips)
毛利亏损:
-11.58 USD (114 117 pips)
最大连续赢利:
6 (1.55 USD)
最大连续盈利:
11.05 USD (4)
夏普比率:
0.12
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.63
长期交易:
20 (80.00%)
短期交易:
5 (20.00%)
利润因子:
1.42
预期回报:
0.20 USD
平均利润:
1.03 USD
平均损失:
-1.29 USD
最大连续失误:
4 (-7.27 USD)
最大连续亏损:
-7.27 USD (4)
每月增长:
4.45%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.16 USD
最大值:
7.73 USD (6.93%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 24
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 5
EURUSD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 30K
EURUSD -17
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.26 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1.55 USD
最大连续亏损: -7.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.49 × 275
ICMarketsSC-MT5
0.50 × 10
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
Valutrades-Live
1.00 × 1
XM.COM-MT5
1.38 × 13
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Darwinex-Live
1.92 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
2.04 × 275
FPMarketsSC-Live
2.60 × 256
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.33 × 3
TitanFX-MT5-01
3.50 × 2
VantageInternational-Live 4
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.13 × 38
Tradestone-Real
5.93 × 382
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
TASS-Live
6.18 × 22
GBEbrokers-LIVE
6.20 × 10
4 更多...
策略：冷战与热战 (HOT VS COLD WAR)

策略概述 欢迎关注本信号。本策略专门为优先考虑资本保全和长期可持续增长的投资者设计。当技术分析与基本面分析等多重指标确认趋势后，我们会果断捕捉潜在收益。

需要强调的是，虽然本账户参考技术指标，但100%由专业交易员手动管理。我追求的是“平稳飞行”，仅在趋势明确的特定情况下才会增加风险敞口。我会密切关注各国央行政策、一级银行（Tier-1 Banks）动态以及长期政治影响。作为一名经验丰富的交易者，本信号严格执行保守的交易逻辑。

本策略结合了 EURUSD 的高流动性（“冷战”——稳定性）与 BTCUSD（比特币）的趋势机会（“热战”——波动性），构建了一个均衡且专业的投资组合。

核心原则

  • 安全至上： 严格的风控管理。每笔交易都有明确的出场策略。

  • 拒绝高风险： 绝不使用马丁格尔（Martingale）、网格（Grid）或任何可能导致爆仓的“补仓恢复”策略。

  • 专业执行： 进场基于技术分析、价格行为（Price Action）和趋势跟踪过滤器的综合判断。

跟单指南

  • 最低余额： 100 美元。

  • 杠杆建议： 建议使用 1:500 或更高杠杆，以确保完美的跟单同步。

  • 执行环境： 为了获得最佳效果，强烈建议使用 VPS 以确保 24/7 全天候连接，特别是对于比特币交易。

风险提示 金融市场存在风险。过往业绩不代表未来表现。请仅投入您可以承受损失的资金。


