Jhonata Alves Da Costa

JhonFX

Jhonata Alves Da Costa
0 리뷰
안정성
3
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 19%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
33
이익 거래:
23 (69.69%)
손실 거래:
10 (30.30%)
최고의 거래:
6.26 USD
최악의 거래:
-2.90 USD
총 수익:
33.08 USD (294 200 pips)
총 손실:
-12.14 USD (114 173 pips)
연속 최대 이익:
11 (27.66 USD)
연속 최대 이익:
27.66 USD (11)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
54.66%
최대 입금량:
81.53%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
2.71
롱(주식매수):
27 (81.82%)
숏(주식차입매도):
6 (18.18%)
수익 요인:
2.72
기대수익:
0.63 USD
평균 이익:
1.44 USD
평균 손실:
-1.21 USD
연속 최대 손실:
4 (-7.27 USD)
연속 최대 손실:
-7.27 USD (4)
월별 성장률:
19.05%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.16 USD
최대한의:
7.73 USD (6.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.93% (7.73 USD)
자본금별:
8.87% (11.62 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 31
EURUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 22
EURUSD -1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 180K
EURUSD -73
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6.26 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +27.66 USD
연속 최대 손실: -7.27 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tickmill-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.45 × 316
ICMarketsSC-MT5
0.50 × 10
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
Valutrades-Live
1.00 × 1
XM.COM-MT5
1.38 × 13
GoMarkets-Live
1.54 × 13
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Darwinex-Live
1.92 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
2.04 × 275
FPMarketsSC-Live
2.60 × 256
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.33 × 3
TitanFX-MT5-01
3.50 × 2
VantageInternational-Live 4
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.13 × 38
Tradestone-Real
5.93 × 382
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
TASS-Live
6.18 × 22
5 더...
전략: 핫 워 (Hot War) vs 콜드 워 (Cold War)

전략 개요 본 시그널은 자본 보존과 장기적인 지속 가능성을 최우선으로 하며, 기술적 분석과 기본적 분석의 다중 지표를 통해 확인된 추세에서 수익을 추구하는 투자자를 위해 설계되었습니다.

본 계좌는 기술적 지표를 모니터링하지만, **전문가에 의한 100% 수동 관리(매뉴얼 트레이딩)**로 운용됩니다. 저는 '안정적인 비행'을 지향하며, 중앙은행의 정책, 주요 은행(Tier-1)의 동향 및 장기적인 정치적 영향을 면밀히 관찰하여 명확한 추세가 확인된 경우에만 제한적으로 리스크 노출을 높입니다. 풍부한 경험을 가진 트레이더로서 엄격하고 보수적인 접근 방식을 유지합니다.

이 전략은 EURUSD의 높은 유동성(콜드 워 - 안정성)과 BTCUSD(비트코인)의 추세 기회(핫 워 - 변동성)를 결합하여 균형 잡힌 전문 포트폴리오를 구축합니다.

핵심 원칙

  • 안전 제일: 엄격한 리스크 관리. 모든 거래에는 사전 정의된 청산 전략이 있습니다.

  • 고위험 기법 배제: 마틴게일, 그리드 또는 계좌 파산을 초래할 수 있는 어떠한 '복구' 전략도 사용하지 않습니다.

  • 전문적인 실행: 진입은 프라이스 액션(Price Action), 기술적 분석 및 추세 추종 필터의 조합을 기반으로 합니다.

구독 가이드라인

  • 최소 잔액: $100 USD.

  • 레버리지: 최적의 동기화를 위해 1:500 이상을 권장합니다.

  • 실행 환경: 비트코인 거래 및 24시간 연결성을 보장하기 위해 VPS(가상 전용 서버) 사용을 강력히 권장합니다.

리스크 경고 금융 시장 거래에는 리스크가 따릅니다. 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 손실을 감당할 수 있는 범위 내에서만 투자하십시오.


리뷰 없음
2026.01.05 23:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 20:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
