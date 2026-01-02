- 자본
- 축소
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|31
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|22
|EURUSD
|-1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|180K
|EURUSD
|-73
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.45 × 316
|
ICMarketsSC-MT5
|0.50 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
Valutrades-Live
|1.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|1.38 × 13
|
GoMarkets-Live
|1.54 × 13
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.67 × 9
|
Darwinex-Live
|1.92 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.04 × 275
|
FPMarketsSC-Live
|2.60 × 256
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.33 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.13 × 38
|
Tradestone-Real
|5.93 × 382
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.18 × 22
전략: 핫 워 (Hot War) vs 콜드 워 (Cold War)
전략 개요 본 시그널은 자본 보존과 장기적인 지속 가능성을 최우선으로 하며, 기술적 분석과 기본적 분석의 다중 지표를 통해 확인된 추세에서 수익을 추구하는 투자자를 위해 설계되었습니다.
본 계좌는 기술적 지표를 모니터링하지만, **전문가에 의한 100% 수동 관리(매뉴얼 트레이딩)**로 운용됩니다. 저는 '안정적인 비행'을 지향하며, 중앙은행의 정책, 주요 은행(Tier-1)의 동향 및 장기적인 정치적 영향을 면밀히 관찰하여 명확한 추세가 확인된 경우에만 제한적으로 리스크 노출을 높입니다. 풍부한 경험을 가진 트레이더로서 엄격하고 보수적인 접근 방식을 유지합니다.
이 전략은 EURUSD의 높은 유동성(콜드 워 - 안정성)과 BTCUSD(비트코인)의 추세 기회(핫 워 - 변동성)를 결합하여 균형 잡힌 전문 포트폴리오를 구축합니다.
핵심 원칙
-
안전 제일: 엄격한 리스크 관리. 모든 거래에는 사전 정의된 청산 전략이 있습니다.
-
고위험 기법 배제: 마틴게일, 그리드 또는 계좌 파산을 초래할 수 있는 어떠한 '복구' 전략도 사용하지 않습니다.
-
전문적인 실행: 진입은 프라이스 액션(Price Action), 기술적 분석 및 추세 추종 필터의 조합을 기반으로 합니다.
구독 가이드라인
-
최소 잔액: $100 USD.
-
레버리지: 최적의 동기화를 위해 1:500 이상을 권장합니다.
-
실행 환경: 비트코인 거래 및 24시간 연결성을 보장하기 위해 VPS(가상 전용 서버) 사용을 강력히 권장합니다.
리스크 경고 금융 시장 거래에는 리스크가 따릅니다. 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 손실을 감당할 수 있는 범위 내에서만 투자하십시오.
USD
USD
USD