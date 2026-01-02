전략: 핫 워 (Hot War) vs 콜드 워 (Cold War)

전략 개요 본 시그널은 자본 보존과 장기적인 지속 가능성을 최우선으로 하며, 기술적 분석과 기본적 분석의 다중 지표를 통해 확인된 추세에서 수익을 추구하는 투자자를 위해 설계되었습니다.

본 계좌는 기술적 지표를 모니터링하지만, **전문가에 의한 100% 수동 관리(매뉴얼 트레이딩)**로 운용됩니다. 저는 '안정적인 비행'을 지향하며, 중앙은행의 정책, 주요 은행(Tier-1)의 동향 및 장기적인 정치적 영향을 면밀히 관찰하여 명확한 추세가 확인된 경우에만 제한적으로 리스크 노출을 높입니다. 풍부한 경험을 가진 트레이더로서 엄격하고 보수적인 접근 방식을 유지합니다.

이 전략은 EURUSD의 높은 유동성(콜드 워 - 안정성)과 BTCUSD(비트코인)의 추세 기회(핫 워 - 변동성)를 결합하여 균형 잡힌 전문 포트폴리오를 구축합니다.

핵심 원칙

안전 제일: 엄격한 리스크 관리. 모든 거래에는 사전 정의된 청산 전략이 있습니다.

고위험 기법 배제: 마틴게일, 그리드 또는 계좌 파산을 초래할 수 있는 어떠한 '복구' 전략도 사용하지 않습니다.

전문적인 실행: 진입은 프라이스 액션(Price Action), 기술적 분석 및 추세 추종 필터의 조합을 기반으로 합니다.

구독 가이드라인

최소 잔액: $100 USD.

레버리지: 최적의 동기화를 위해 1:500 이상을 권장합니다.

실행 환경: 비트코인 거래 및 24시간 연결성을 보장하기 위해 VPS(가상 전용 서버) 사용을 강력히 권장합니다.

리스크 경고 금융 시장 거래에는 리스크가 따릅니다. 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 손실을 감당할 수 있는 범위 내에서만 투자하십시오.