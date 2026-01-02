- Прирост
СТРАТЕГИЯ: ГОРЯЧАЯ X ХОЛОДНАЯ ВОЙНА (HOT VS COLD WAR)
ОБЗОР СТРАТЕГИИ Добро пожаловать в торговый сигнал, разработанный для инвесторов, которые ставят во главу угла сохранение капитала и долгосрочную устойчивость, сочетая это с потенциальной прибылью при подтверждении трендов многочисленными индикаторами технического и фундаментального анализа.
Важно подчеркнуть, что, хотя данный счет отслеживает технические индикаторы, он находится под 100% ручным управлением специалиста. Я отдаю приоритет «спокойным полетам», увеличивая риск только в конкретных ситуациях при подтвержденных трендах, наблюдая за действиями центральных банков, движениями банков уровня Tier-1 и долгосрочными политическими эффектами. Как опытный трейдер, я использую строго консервативный подход.
Стратегия сочетает в себе высокую ликвидность EURUSD («Холодная» война — стабильность) с трендовыми возможностями BTCUSD («Горячая» война — волатильность), создавая сбалансированный и профессиональный портфель.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
-
Безопасность прежде всего: Строгий риск-менеджмент. Каждая сделка имеет четкую стратегию выхода.
-
Никаких высокорискованных методов: Я НЕ использую Мартингейл, сетку (Grid) или любые стратегии «восстановления», которые могут подвергнуть счет риску слива.
-
Профессиональное исполнение: Точки входа основаны на сочетании технического анализа, Price Action и фильтров следования за трендом.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДПИСКЕ
-
Минимальный баланс: 100 USD.
-
Кредитное плечо: Рекомендуется 1:500 или выше для оптимальной синхронизации.
-
Исполнение: Для достижения наилучших результатов используйте VPS для обеспечения круглосуточного подключения 24/7, особенно для операций с биткоином.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ Финансовые рынки сопряжены с риском. Результаты в прошлом не гарантируют прибыли в будущем. Инвестируйте только тот капитал, который вы готовы потерять.
