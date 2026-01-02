СигналыРазделы
Jhonata Alves Da Costa

JhonFX

Jhonata Alves Da Costa
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
17 (65.38%)
Убыточных трейдов:
9 (34.62%)
Лучший трейд:
6.26 USD
Худший трейд:
-2.90 USD
Общая прибыль:
17.49 USD (154 500 pips)
Общий убыток:
-11.58 USD (114 117 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (1.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.07 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
5.55%
Макс. загрузка депозита:
39.47%
Последний трейд:
21 минута
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
21 (80.77%)
Коротких трейдов:
5 (19.23%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
1.03 USD
Средний убыток:
-1.29 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-7.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.27 USD (4)
Прирост в месяц:
5.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.16 USD
Максимальная:
7.73 USD (6.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.93% (7.73 USD)
По эквити:
0.47% (0.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 25
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 6
EURUSD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 40K
EURUSD -17
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.26 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1.55 USD
Макс. убыток в серии: -7.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.49 × 275
ICMarketsSC-MT5
0.50 × 10
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
Valutrades-Live
1.00 × 1
XM.COM-MT5
1.38 × 13
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Darwinex-Live
1.92 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
2.04 × 275
FPMarketsSC-Live
2.60 × 256
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.33 × 3
TitanFX-MT5-01
3.50 × 2
VantageInternational-Live 4
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.13 × 38
Tradestone-Real
5.93 × 382
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
TASS-Live
6.18 × 22
GBEbrokers-LIVE
6.20 × 10
еще 4...
СТРАТЕГИЯ: ГОРЯЧАЯ X ХОЛОДНАЯ ВОЙНА (HOT VS COLD WAR)

ОБЗОР СТРАТЕГИИ Добро пожаловать в торговый сигнал, разработанный для инвесторов, которые ставят во главу угла сохранение капитала и долгосрочную устойчивость, сочетая это с потенциальной прибылью при подтверждении трендов многочисленными индикаторами технического и фундаментального анализа.

Важно подчеркнуть, что, хотя данный счет отслеживает технические индикаторы, он находится под 100% ручным управлением специалиста. Я отдаю приоритет «спокойным полетам», увеличивая риск только в конкретных ситуациях при подтвержденных трендах, наблюдая за действиями центральных банков, движениями банков уровня Tier-1 и долгосрочными политическими эффектами. Как опытный трейдер, я использую строго консервативный подход.

Стратегия сочетает в себе высокую ликвидность EURUSD («Холодная» война — стабильность) с трендовыми возможностями BTCUSD («Горячая» война — волатильность), создавая сбалансированный и профессиональный портфель.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

  • Безопасность прежде всего: Строгий риск-менеджмент. Каждая сделка имеет четкую стратегию выхода.

  • Никаких высокорискованных методов: Я НЕ использую Мартингейл, сетку (Grid) или любые стратегии «восстановления», которые могут подвергнуть счет риску слива.

  • Профессиональное исполнение: Точки входа основаны на сочетании технического анализа, Price Action и фильтров следования за трендом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДПИСКЕ

  • Минимальный баланс: 100 USD.

  • Кредитное плечо: Рекомендуется 1:500 или выше для оптимальной синхронизации.

  • Исполнение: Для достижения наилучших результатов используйте VPS для обеспечения круглосуточного подключения 24/7, особенно для операций с биткоином.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ Финансовые рынки сопряжены с риском. Результаты в прошлом не гарантируют прибыли в будущем. Инвестируйте только тот капитал, который вы готовы потерять.


Нет отзывов
2026.01.02 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 20:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
