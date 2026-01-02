- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|24
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|30K
|EURUSD
|-17
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.49 × 275
|
ICMarketsSC-MT5
|0.50 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
Valutrades-Live
|1.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|1.38 × 13
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.67 × 9
|
Darwinex-Live
|1.92 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.04 × 275
|
FPMarketsSC-Live
|2.60 × 256
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.33 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.13 × 38
|
Tradestone-Real
|5.93 × 382
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.18 × 22
|
GBEbrokers-LIVE
|6.20 × 10
ESTRATÉGIA: GUERRA QUENTE X FRIA
RESUMO DA ESTRATÉGIA Bem-vindo a um sinal desenvolvido para investidores que priorizam a preservação de capital e a sustentabilidade a longo prazo, aliado a ganhos potenciais sempre que tendências são validadas por múltiplos indicadores de análise técnica e fundamentalista.
Importante ressaltar que, embora esta conta observe indicadores técnicos, ela é 100% controlada manualmente por um especialista. Priorizo voos tranquilos, aumentando a exposição ao risco apenas em situações específicas de tendências confirmadas, observando o movimento dos Bancos Centrais, Bancos Tier-1 e efeitos políticos de longo prazo. Sou um trader experiente e este sinal utiliza uma abordagem estritamente conservadora.
A estratégia combina a alta liquidez do EURUSD (A Guerra "Fria" - estabilidade) com as oportunidades de tendência do BTCUSD (A Guerra "Quente" - volatilidade), criando um portfólio equilibrado e profissional.
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
-
Segurança em Primeiro Lugar: Gestão de risco rigorosa. Cada operação possui uma estratégia de saída definida.
-
Sem Métodos de Alto Risco: NÃO utilizo Martingale, Grid ou qualquer estratégia de "recuperação" que possa colocar a conta em risco de quebra.
-
Execução Profissional: As entradas são baseadas em uma combinação de análise técnica, price action e filtros de seguimento de tendência.
DIRETRIZES PARA ASSINATURA
-
Saldo Mínimo: $100.
-
Alavancagem: Recomenda-se 1:500 ou superior para uma sincronização ideal.
-
Execução: Para melhores resultados, utilize um VPS para garantir conectividade 24/7, especialmente para as operações de Bitcoin.
AVISO DE RISCO O mercado financeiro envolve riscos. Resultados passados não garantem lucros futuros. Invista apenas o capital que você pode se dar ao luxo de perder.