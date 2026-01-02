ESTRATÉGIA: GUERRA QUENTE X FRIA

RESUMO DA ESTRATÉGIA Bem-vindo a um sinal desenvolvido para investidores que priorizam a preservação de capital e a sustentabilidade a longo prazo, aliado a ganhos potenciais sempre que tendências são validadas por múltiplos indicadores de análise técnica e fundamentalista.

Importante ressaltar que, embora esta conta observe indicadores técnicos, ela é 100% controlada manualmente por um especialista. Priorizo voos tranquilos, aumentando a exposição ao risco apenas em situações específicas de tendências confirmadas, observando o movimento dos Bancos Centrais, Bancos Tier-1 e efeitos políticos de longo prazo. Sou um trader experiente e este sinal utiliza uma abordagem estritamente conservadora.

A estratégia combina a alta liquidez do EURUSD (A Guerra "Fria" - estabilidade) com as oportunidades de tendência do BTCUSD (A Guerra "Quente" - volatilidade), criando um portfólio equilibrado e profissional.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Segurança em Primeiro Lugar: Gestão de risco rigorosa. Cada operação possui uma estratégia de saída definida.

Sem Métodos de Alto Risco: NÃO utilizo Martingale, Grid ou qualquer estratégia de "recuperação" que possa colocar a conta em risco de quebra.

Execução Profissional: As entradas são baseadas em uma combinação de análise técnica, price action e filtros de seguimento de tendência.

DIRETRIZES PARA ASSINATURA

Saldo Mínimo: $100.

Alavancagem: Recomenda-se 1:500 ou superior para uma sincronização ideal.

Execução: Para melhores resultados, utilize um VPS para garantir conectividade 24/7, especialmente para as operações de Bitcoin.

AVISO DE RISCO O mercado financeiro envolve riscos. Resultados passados não garantem lucros futuros. Invista apenas o capital que você pode se dar ao luxo de perder.



