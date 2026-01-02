SinaisSeções
Jhonata Alves Da Costa

JhonFX

Jhonata Alves Da Costa
2 semanas
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
16 (64.00%)
Negociações com perda:
9 (36.00%)
Melhor negociação:
6.26 USD
Pior negociação:
-2.90 USD
Lucro bruto:
16.47 USD (144 300 pips)
Perda bruta:
-11.58 USD (114 117 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (1.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.05 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.63
Negociações longas:
20 (80.00%)
Negociações curtas:
5 (20.00%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
0.20 USD
Lucro médio:
1.03 USD
Perda média:
-1.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-7.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.27 USD (4)
Crescimento mensal:
4.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.16 USD
Máximo:
7.73 USD (6.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 24
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 5
EURUSD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 30K
EURUSD -17
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.49 × 275
ICMarketsSC-MT5
0.50 × 10
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
Valutrades-Live
1.00 × 1
XM.COM-MT5
1.38 × 13
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Darwinex-Live
1.92 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
2.04 × 275
FPMarketsSC-Live
2.60 × 256
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.33 × 3
TitanFX-MT5-01
3.50 × 2
VantageInternational-Live 4
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.13 × 38
Tradestone-Real
5.93 × 382
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
TASS-Live
6.18 × 22
GBEbrokers-LIVE
6.20 × 10
ESTRATÉGIA: GUERRA QUENTE X FRIA

RESUMO DA ESTRATÉGIA Bem-vindo a um sinal desenvolvido para investidores que priorizam a preservação de capital e a sustentabilidade a longo prazo, aliado a ganhos potenciais sempre que tendências são validadas por múltiplos indicadores de análise técnica e fundamentalista.

Importante ressaltar que, embora esta conta observe indicadores técnicos, ela é 100% controlada manualmente por um especialista. Priorizo voos tranquilos, aumentando a exposição ao risco apenas em situações específicas de tendências confirmadas, observando o movimento dos Bancos Centrais, Bancos Tier-1 e efeitos políticos de longo prazo. Sou um trader experiente e este sinal utiliza uma abordagem estritamente conservadora.

A estratégia combina a alta liquidez do EURUSD (A Guerra "Fria" - estabilidade) com as oportunidades de tendência do BTCUSD (A Guerra "Quente" - volatilidade), criando um portfólio equilibrado e profissional.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

  • Segurança em Primeiro Lugar: Gestão de risco rigorosa. Cada operação possui uma estratégia de saída definida.

  • Sem Métodos de Alto Risco: NÃO utilizo Martingale, Grid ou qualquer estratégia de "recuperação" que possa colocar a conta em risco de quebra.

  • Execução Profissional: As entradas são baseadas em uma combinação de análise técnica, price action e filtros de seguimento de tendência.

DIRETRIZES PARA ASSINATURA

  • Saldo Mínimo: $100.

  • Alavancagem: Recomenda-se 1:500 ou superior para uma sincronização ideal.

  • Execução: Para melhores resultados, utilize um VPS para garantir conectividade 24/7, especialmente para as operações de Bitcoin.

AVISO DE RISCO O mercado financeiro envolve riscos. Resultados passados não garantem lucros futuros. Invista apenas o capital que você pode se dar ao luxo de perder.


2026.01.02 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 20:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
