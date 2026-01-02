SeñalesSecciones
Jhonata Alves Da Costa

JhonFX

Jhonata Alves Da Costa
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
25
Transacciones Rentables:
16 (64.00%)
Transacciones Irrentables:
9 (36.00%)
Mejor transacción:
6.26 USD
Peor transacción:
-2.90 USD
Beneficio Bruto:
16.47 USD (144 300 pips)
Pérdidas Brutas:
-11.58 USD (114 117 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (1.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.05 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.63
Transacciones Largas:
20 (80.00%)
Transacciones Cortas:
5 (20.00%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
0.20 USD
Beneficio medio:
1.03 USD
Pérdidas medias:
-1.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-7.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.27 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.45%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.16 USD
Máxima:
7.73 USD (6.93%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 24
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 5
EURUSD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 30K
EURUSD -17
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.26 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +1.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.27 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.49 × 275
ICMarketsSC-MT5
0.50 × 10
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
Valutrades-Live
1.00 × 1
XM.COM-MT5
1.38 × 13
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Darwinex-Live
1.92 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
2.04 × 275
FPMarketsSC-Live
2.60 × 256
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.33 × 3
TitanFX-MT5-01
3.50 × 2
VantageInternational-Live 4
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.13 × 38
Tradestone-Real
5.93 × 382
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
TASS-Live
6.18 × 22
GBEbrokers-LIVE
6.20 × 10
otros 4...
ESTRATEGIA: GUERRA CALIENTE X FRÍA (HOT VS COLD WAR)

RESUMEN DE LA ESTRATEGIA Bienvenido a un señal diseñada para inversores que priorizan la preservación del capital y la sostenibilidad a largo plazo, combinados con ganancias potenciales siempre que las tendencias sean validadas por múltiples indicadores de análisis técnico y fundamental.

Es importante destacar que, aunque esta cuenta monitorea indicadores técnicos, está 100% controlada manualmente por un especialista. Priorizo los "vuelos tranquilos", aumentando la exposición al riesgo solo en situaciones específicas de tendencias confirmadas, observando los movimientos de los Bancos Centrales, bancos de nivel 1 (Tier-1) y los efectos políticos a largo plazo. Como trader experimentado, utilizo un enfoque estrictamente conservador.

La estrategia combina la alta liquidez del EURUSD (La Guerra "Fría" - estabilidad) con las oportunidades de tendencia del BTCUSD (La Guerra "Caliente" - volatilidad), creando un portafolio equilibrado y profesional.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

  • La seguridad es lo primero: Gestión de riesgos rigurosa. Cada operación tiene una estrategia de salida definida.

  • Sin métodos de alto riesgo: NO utilizo Martingala, Grid (rejilla) ni ninguna estrategia de "recuperación" que possa poner en riesgo la cuenta.

  • Ejecución Profesional: Las entradas se basan en una combinación de análisis técnico, price action y filtros de seguimiento de tendencia.

DIRECTRICES PARA LA SUSCRIPCIÓN

  • Saldo Mínimo: $100 USD.

  • Apalancamiento: Se recomienda 1:500 o superior para una sincronización óptima.

  • Ejecución: Para obtener los mejores resultados, utilice un VPS para garantizar la conectividad 24/7, especialmente para las operaciones con Bitcoin.

AVISO DE RIESGO Los mercados financieros implican riesgos. Los resultados pasados no garantizan beneficios futuros. Invierta solo el capital que pueda permitirse perder.


2026.01.02 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 20:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
