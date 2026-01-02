SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / JhonFX
Jhonata Alves Da Costa

JhonFX

Jhonata Alves Da Costa
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
25
Bénéfice trades:
16 (64.00%)
Perte trades:
9 (36.00%)
Meilleure transaction:
6.26 USD
Pire transaction:
-2.90 USD
Bénéfice brut:
16.47 USD (144 300 pips)
Perte brute:
-11.58 USD (114 117 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (1.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.05 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
20 (80.00%)
Courts trades:
5 (20.00%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
0.20 USD
Bénéfice moyen:
1.03 USD
Perte moyenne:
-1.29 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-7.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-7.27 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.16 USD
Maximal:
7.73 USD (6.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 24
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 5
EURUSD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 30K
EURUSD -17
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.26 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1.55 USD
Perte consécutive maximale: -7.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.49 × 275
ICMarketsSC-MT5
0.50 × 10
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
Valutrades-Live
1.00 × 1
XM.COM-MT5
1.38 × 13
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Darwinex-Live
1.92 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
2.04 × 275
FPMarketsSC-Live
2.60 × 256
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.33 × 3
TitanFX-MT5-01
3.50 × 2
VantageInternational-Live 4
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.13 × 38
Tradestone-Real
5.93 × 382
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
TASS-Live
6.18 × 22
GBEbrokers-LIVE
6.20 × 10
4 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

STRATÉGIE : GUERRE CHAUDE X FROIDE

APERÇU DE LA STRATÉGIE Bienvenue sur un signal conçu pour les investisseurs qui privilégient la préservation du capital et la durabilité à long terme, alliées à des gains potentiels dès que les tendances sont confirmées par de multiples indicateurs d'analyse technique et fondamentale.

Il est important de souligner que, bien que ce compte observe des indicateurs techniques, il est 100 % géré manuellement par un spécialiste. Je privilégie les "vols tranquilles", n'augmentant l'exposition au risque que dans des situations spécifiques de tendances confirmées, tout en observant les mouvements des banques centrales, des banques de niveau 1 (Tier-1) et les effets politiques à long terme. En tant que trader expérimenté, ce signal adopte une approche strictement conservatrice.

La stratégie combine la haute liquidité de l'EURUSD (La Guerre "Froide" - stabilité) avec les opportunités de tendance du BTCUSD (La Guerre "Chaude" - volatilité), créant ainsi un portefeuille équilibré et professionnel.

PRINCIPES FONDAMENTAUX

  • La sécurité avant tout : Gestion rigoureuse des risques. Chaque opération possède une stratégie de sortie définie.

  • Aucune méthode à haut risque : Je n'utilise PAS de Martingale, de Grid ou toute autre stratégie de "récupération" pouvant mettre le compte en péril.

  • Exécution professionnelle : Les entrées sont basées sur une combinaison d'analyse technique, de price action et de filtres de suivi de tendance.

DIRECTIVES POUR L'ABONNEMENT

  • Solde minimum : 100 USD.

  • Effet de levier : Un levier de 1:500 ou plus est recommandé pour une synchronisation optimale.

  • Exécution : Pour de meilleurs résultats, utilisez un VPS afin de garantir une connectivité 24h/24 et 7j/7, particulièrement pour les opérations sur Bitcoin.

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES Le marché financier comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. N'investissez que le capital que vous pouvez vous permettre de perdre.


Aucun avis
2026.01.02 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 20:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire