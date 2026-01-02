STRATÉGIE : GUERRE CHAUDE X FROIDE

APERÇU DE LA STRATÉGIE Bienvenue sur un signal conçu pour les investisseurs qui privilégient la préservation du capital et la durabilité à long terme, alliées à des gains potentiels dès que les tendances sont confirmées par de multiples indicateurs d'analyse technique et fondamentale.

Il est important de souligner que, bien que ce compte observe des indicateurs techniques, il est 100 % géré manuellement par un spécialiste. Je privilégie les "vols tranquilles", n'augmentant l'exposition au risque que dans des situations spécifiques de tendances confirmées, tout en observant les mouvements des banques centrales, des banques de niveau 1 (Tier-1) et les effets politiques à long terme. En tant que trader expérimenté, ce signal adopte une approche strictement conservatrice.

La stratégie combine la haute liquidité de l'EURUSD (La Guerre "Froide" - stabilité) avec les opportunités de tendance du BTCUSD (La Guerre "Chaude" - volatilité), créant ainsi un portefeuille équilibré et professionnel.

PRINCIPES FONDAMENTAUX

La sécurité avant tout : Gestion rigoureuse des risques. Chaque opération possède une stratégie de sortie définie.

Aucune méthode à haut risque : Je n'utilise PAS de Martingale, de Grid ou toute autre stratégie de "récupération" pouvant mettre le compte en péril.

Exécution professionnelle : Les entrées sont basées sur une combinaison d'analyse technique, de price action et de filtres de suivi de tendance.

DIRECTIVES POUR L'ABONNEMENT

Solde minimum : 100 USD.

Effet de levier : Un levier de 1:500 ou plus est recommandé pour une synchronisation optimale.

Exécution : Pour de meilleurs résultats, utilisez un VPS afin de garantir une connectivité 24h/24 et 7j/7, particulièrement pour les opérations sur Bitcoin.

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES Le marché financier comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. N'investissez que le capital que vous pouvez vous permettre de perdre.