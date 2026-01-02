- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|24
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|30K
|EURUSD
|-17
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.49 × 275
|
ICMarketsSC-MT5
|0.50 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
Valutrades-Live
|1.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|1.38 × 13
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.67 × 9
|
Darwinex-Live
|1.92 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.04 × 275
|
FPMarketsSC-Live
|2.60 × 256
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.33 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.13 × 38
|
Tradestone-Real
|5.93 × 382
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.18 × 22
|
GBEbrokers-LIVE
|6.20 × 10
STRATEGIA: GUERRA CALDA X FREDDA (HOT VS COLD WAR)
PANORAMICA DELLA STRATEGIA Benvenuti in un segnale progettato per gli investitori che danno priorità alla preservazione del capitale e alla sostenibilità a lungo prazo, insieme a potenziali guadagni ogni volta che le tendenze sono confermate da molteplici indicatori di analisi tecnica e fondamentale.
È importante sottolineare che, sebbene questo conto monitori gli indicatori tecnici, è gestito al 100% manualmente da uno specialista. Privilegio i "voli tranquilli", aumentando l'esposizione al rischio solo in situazioni specifiche di tendenze confermate, osservando le politiche delle Banche Centrali, i movimenti delle banche Tier-1 e gli effetti politici a lungo termine. In qualità di trader esperto, seguo un approccio rigorosamente conservativo.
La strategia combina l'elevata liquidità di EURUSD (La Guerra "Fredda" - stabilità) con le opportunità di tendenza di BTCUSD (La Guerra "Calda" - volatilità), creando un portafoglio equilibrato e professionale.
PRINCIPI FONDAMENTALI
-
La sicurezza prima di tutto: Gestione rigorosa del rischio. Ogni operazione ha una strategia di uscita definita.
-
Nessun metodo ad alto rischio: NON utilizzo Martingala, Grid o qualsiasi strategia di "recupero" che possa mettere a rischio il conto.
-
Esecuzione Professionale: Gli ingressi si basano su una combinazione di analisi tecnica, price action e filtri di trend-following.
LINEE GUIDA PER L'ABBONAMENTO
-
Saldo Minimo: $100 USD.
-
Leva Finanziaria: Si raccomanda 1:500 o superiore per una sincronizzazione ottimale.
-
Esecuzione: Per ottenere i migliori risultati, utilizzare un VPS per garantire la connettività 24/7, specialmente per le operazioni su Bitcoin.
AVVISO DI RISCHIO Il trading comporta rischi. I risultati passati non garantiscono profitti futuri. Investi solo il capitale che puoi permetterti di perdere.