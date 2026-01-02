SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / JhonFX
Jhonata Alves Da Costa

JhonFX

Jhonata Alves Da Costa
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
16 (64.00%)
Loss Trade:
9 (36.00%)
Best Trade:
6.26 USD
Worst Trade:
-2.90 USD
Profitto lordo:
16.47 USD (144 300 pips)
Perdita lorda:
-11.58 USD (114 117 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.05 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
20 (80.00%)
Short Trade:
5 (20.00%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
1.03 USD
Perdita media:
-1.29 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.27 USD (4)
Crescita mensile:
4.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.16 USD
Massimale:
7.73 USD (6.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 24
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 5
EURUSD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 30K
EURUSD -17
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.26 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1.55 USD
Massima perdita consecutiva: -7.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.49 × 275
ICMarketsSC-MT5
0.50 × 10
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
Valutrades-Live
1.00 × 1
XM.COM-MT5
1.38 × 13
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Darwinex-Live
1.92 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
2.04 × 275
FPMarketsSC-Live
2.60 × 256
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.33 × 3
TitanFX-MT5-01
3.50 × 2
VantageInternational-Live 4
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.13 × 38
Tradestone-Real
5.93 × 382
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
TASS-Live
6.18 × 22
GBEbrokers-LIVE
6.20 × 10
4 più
STRATEGIA: GUERRA CALDA X FREDDA (HOT VS COLD WAR)

PANORAMICA DELLA STRATEGIA Benvenuti in un segnale progettato per gli investitori che danno priorità alla preservazione del capitale e alla sostenibilità a lungo prazo, insieme a potenziali guadagni ogni volta che le tendenze sono confermate da molteplici indicatori di analisi tecnica e fondamentale.

È importante sottolineare che, sebbene questo conto monitori gli indicatori tecnici, è gestito al 100% manualmente da uno specialista. Privilegio i "voli tranquilli", aumentando l'esposizione al rischio solo in situazioni specifiche di tendenze confermate, osservando le politiche delle Banche Centrali, i movimenti delle banche Tier-1 e gli effetti politici a lungo termine. In qualità di trader esperto, seguo un approccio rigorosamente conservativo.

La strategia combina l'elevata liquidità di EURUSD (La Guerra "Fredda" - stabilità) con le opportunità di tendenza di BTCUSD (La Guerra "Calda" - volatilità), creando un portafoglio equilibrato e professionale.

PRINCIPI FONDAMENTALI

  • La sicurezza prima di tutto: Gestione rigorosa del rischio. Ogni operazione ha una strategia di uscita definita.

  • Nessun metodo ad alto rischio: NON utilizzo Martingala, Grid o qualsiasi strategia di "recupero" che possa mettere a rischio il conto.

  • Esecuzione Professionale: Gli ingressi si basano su una combinazione di analisi tecnica, price action e filtri di trend-following.

LINEE GUIDA PER L'ABBONAMENTO

  • Saldo Minimo: $100 USD.

  • Leva Finanziaria: Si raccomanda 1:500 o superiore per una sincronizzazione ottimale.

  • Esecuzione: Per ottenere i migliori risultati, utilizzare un VPS per garantire la connettività 24/7, specialmente per le operazioni su Bitcoin.

AVVISO DI RISCHIO Il trading comporta rischi. I risultati passati non garantiscono profitti futuri. Investi solo il capitale che puoi permetterti di perdere.


Non ci sono recensioni
2026.01.02 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 20:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
