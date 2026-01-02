STRATEGIA: GUERRA CALDA X FREDDA (HOT VS COLD WAR)

PANORAMICA DELLA STRATEGIA Benvenuti in un segnale progettato per gli investitori che danno priorità alla preservazione del capitale e alla sostenibilità a lungo prazo, insieme a potenziali guadagni ogni volta che le tendenze sono confermate da molteplici indicatori di analisi tecnica e fondamentale.

È importante sottolineare che, sebbene questo conto monitori gli indicatori tecnici, è gestito al 100% manualmente da uno specialista. Privilegio i "voli tranquilli", aumentando l'esposizione al rischio solo in situazioni specifiche di tendenze confermate, osservando le politiche delle Banche Centrali, i movimenti delle banche Tier-1 e gli effetti politici a lungo termine. In qualità di trader esperto, seguo un approccio rigorosamente conservativo.

La strategia combina l'elevata liquidità di EURUSD (La Guerra "Fredda" - stabilità) con le opportunità di tendenza di BTCUSD (La Guerra "Calda" - volatilità), creando un portafoglio equilibrato e professionale.

PRINCIPI FONDAMENTALI

La sicurezza prima di tutto: Gestione rigorosa del rischio. Ogni operazione ha una strategia di uscita definita.

Nessun metodo ad alto rischio: NON utilizzo Martingala, Grid o qualsiasi strategia di "recupero" che possa mettere a rischio il conto.

Esecuzione Professionale: Gli ingressi si basano su una combinazione di analisi tecnica, price action e filtri di trend-following.

LINEE GUIDA PER L'ABBONAMENTO

Saldo Minimo: $100 USD.

Leva Finanziaria: Si raccomanda 1:500 o superiore per una sincronizzazione ottimale.

Esecuzione: Per ottenere i migliori risultati, utilizzare un VPS per garantire la connettività 24/7, specialmente per le operazioni su Bitcoin.

AVVISO DI RISCHIO Il trading comporta rischi. I risultati passati non garantiscono profitti futuri. Investi solo il capitale che puoi permetterti di perdere.