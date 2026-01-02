SinyallerBölümler
Peter Lu

Working Ox

Peter Lu
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 0%
OANDA-v20 Live-2
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.51 CAD
En kötü işlem:
0.00 CAD
Brüt kâr:
8.14 CAD (5 957 pips)
Brüt zarar:
0.00 CAD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (8.14 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
8.14 CAD (3)
Sharpe oranı:
4.80
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
52.99%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.71 CAD
Ortalama kâr:
2.71 CAD
Ortalama zarar:
0.00 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 CAD (0)
Aylık büyüme:
0.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CAD
Maksimum:
0.00 CAD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 CAD)
Varlığa göre:
1.63% (81.85 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.51 CAD
En kötü işlem: -0 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +8.14 CAD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-v20 Live-2
0.00 × 21
FMGlobalLtd-Live
2.82 × 17
İnceleme yok
2026.01.02 20:05
Share of trading days is too low
2026.01.02 19:02
Share of trading days is too low
2026.01.02 18:02
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 18:02
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 18:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
