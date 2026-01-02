СигналыРазделы
Peter Lu

Working Ox

Peter Lu
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 1%
OANDA-v20 Live-2
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
10 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
33.56 CAD
Худший трейд:
0.00 CAD
Общая прибыль:
63.45 CAD (46 153 pips)
Общий убыток:
0.00 CAD
Макс. серия выигрышей:
10 (63.45 CAD)
Макс. прибыль в серии:
63.45 CAD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.69
Торговая активность:
17.00%
Макс. загрузка депозита:
54.11%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
8 (80.00%)
Коротких трейдов:
2 (20.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
6.35 CAD
Средняя прибыль:
6.35 CAD
Средний убыток:
0.00 CAD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 CAD)
Макс. убыток в серии:
0.00 CAD (0)
Прирост в месяц:
1.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 CAD
Максимальная:
0.00 CAD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 CAD)
По эквити:
1.63% (81.85 CAD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 46K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.56 CAD
Худший трейд: -0 CAD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +63.45 CAD
Макс. убыток в серии: -0.00 CAD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OANDA-v20 Live-2
0.00 × 21
FMGlobalLtd-Live
2.82 × 17
Нет отзывов
2026.01.07 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 06:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Share of trading days is too low
2026.01.02 19:02
Share of trading days is too low
2026.01.02 18:02
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 18:02
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 18:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.