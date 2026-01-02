- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
10 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
33.56 CAD
Худший трейд:
0.00 CAD
Общая прибыль:
63.45 CAD (46 153 pips)
Общий убыток:
0.00 CAD
Макс. серия выигрышей:
10 (63.45 CAD)
Макс. прибыль в серии:
63.45 CAD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.69
Торговая активность:
17.00%
Макс. загрузка депозита:
54.11%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
8 (80.00%)
Коротких трейдов:
2 (20.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
6.35 CAD
Средняя прибыль:
6.35 CAD
Средний убыток:
0.00 CAD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 CAD)
Макс. убыток в серии:
0.00 CAD (0)
Прирост в месяц:
1.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 CAD
Максимальная:
0.00 CAD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 CAD)
По эквити:
1.63% (81.85 CAD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|46K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.56 CAD
Худший трейд: -0 CAD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +63.45 CAD
Макс. убыток в серии: -0.00 CAD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OANDA-v20 Live-2
|0.00 × 21
|
FMGlobalLtd-Live
|2.82 × 17
Нет отзывов
