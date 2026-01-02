- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
10 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
33.56 CAD
最差交易:
0.00 CAD
毛利:
63.45 CAD (46 153 pips)
毛利亏损:
0.00 CAD
最大连续赢利:
10 (63.45 CAD)
最大连续盈利:
63.45 CAD (10)
夏普比率:
0.69
交易活动:
17.00%
最大入金加载:
54.11%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.00
长期交易:
8 (80.00%)
短期交易:
2 (20.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
6.35 CAD
平均利润:
6.35 CAD
平均损失:
0.00 CAD
最大连续失误:
0 (0.00 CAD)
最大连续亏损:
0.00 CAD (0)
每月增长:
1.27%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 CAD
最大值:
0.00 CAD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 CAD)
净值:
1.63% (81.85 CAD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|46K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.56 CAD
最差交易: -0 CAD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +63.45 CAD
最大连续亏损: -0.00 CAD
没有评论
