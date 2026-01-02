SeñalesSecciones
Peter Lu

Working Ox

Peter Lu
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 1%
OANDA-v20 Live-2
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
10 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
33.56 CAD
Peor transacción:
0.00 CAD
Beneficio Bruto:
63.45 CAD (46 153 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 CAD
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (63.45 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
63.45 CAD (10)
Ratio de Sharpe:
0.69
Actividad comercial:
17.00%
Carga máxima del depósito:
54.11%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
8 (80.00%)
Transacciones Cortas:
2 (20.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
6.35 CAD
Beneficio medio:
6.35 CAD
Pérdidas medias:
0.00 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 CAD (0)
Crecimiento al mes:
1.27%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 CAD
Máxima:
0.00 CAD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 CAD)
De fondos:
1.63% (81.85 CAD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 46K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +33.56 CAD
Peor transacción: -0 CAD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +63.45 CAD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 CAD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OANDA-v20 Live-2
0.00 × 21
FMGlobalLtd-Live
2.82 × 17
2026.01.07 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 06:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Share of trading days is too low
2026.01.02 19:02
Share of trading days is too low
2026.01.02 18:02
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 18:02
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 18:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
