Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
10 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
33.56 CAD
Peor transacción:
0.00 CAD
Beneficio Bruto:
63.45 CAD (46 153 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 CAD
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (63.45 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
63.45 CAD (10)
Ratio de Sharpe:
0.69
Actividad comercial:
17.00%
Carga máxima del depósito:
54.11%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
8 (80.00%)
Transacciones Cortas:
2 (20.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
6.35 CAD
Beneficio medio:
6.35 CAD
Pérdidas medias:
0.00 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 CAD (0)
Crecimiento al mes:
1.27%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 CAD
Máxima:
0.00 CAD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 CAD)
De fondos:
1.63% (81.85 CAD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|46K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OANDA-v20 Live-2
|0.00 × 21
|
FMGlobalLtd-Live
|2.82 × 17
