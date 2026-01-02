SinaisSeções
Peter Lu

Working Ox

Peter Lu
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2026 1%
OANDA-v20 Live-2
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
10 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
33.56 CAD
Pior negociação:
0.00 CAD
Lucro bruto:
63.45 CAD (46 153 pips)
Perda bruta:
0.00 CAD
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (63.45 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
63.45 CAD (10)
Índice de Sharpe:
0.69
Atividade de negociação:
17.00%
Depósito máximo carregado:
54.11%
Último negócio:
44 minutos atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
8 (80.00%)
Negociações curtas:
2 (20.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
6.35 CAD
Lucro médio:
6.35 CAD
Perda média:
0.00 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 CAD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 CAD (0)
Crescimento mensal:
1.27%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 CAD
Máximo:
0.00 CAD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 CAD)
Pelo Capital Líquido:
1.63% (81.85 CAD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 46K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +33.56 CAD
Pior negociação: -0 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +63.45 CAD
Máxima perda consecutiva: -0.00 CAD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OANDA-v20 Live-2
0.00 × 21
FMGlobalLtd-Live
2.82 × 17
Sem comentários
2026.01.07 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 06:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Share of trading days is too low
2026.01.02 19:02
Share of trading days is too low
2026.01.02 18:02
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 18:02
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 18:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
