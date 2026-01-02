- Crescimento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
10 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
33.56 CAD
Pior negociação:
0.00 CAD
Lucro bruto:
63.45 CAD (46 153 pips)
Perda bruta:
0.00 CAD
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (63.45 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
63.45 CAD (10)
Índice de Sharpe:
0.69
Atividade de negociação:
17.00%
Depósito máximo carregado:
54.11%
Último negócio:
44 minutos atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
8 (80.00%)
Negociações curtas:
2 (20.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
6.35 CAD
Lucro médio:
6.35 CAD
Perda média:
0.00 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 CAD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 CAD (0)
Crescimento mensal:
1.27%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 CAD
Máximo:
0.00 CAD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 CAD)
Pelo Capital Líquido:
1.63% (81.85 CAD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|46K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OANDA-v20 Live-2
|0.00 × 21
|
FMGlobalLtd-Live
|2.82 × 17
