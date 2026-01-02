- Wachstum
Trades insgesamt:
10
Gewinntrades:
10 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
33.56 CAD
Schlechtester Trade:
0.00 CAD
Bruttoprofit:
63.45 CAD (46 153 pips)
Bruttoverlust:
0.00 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (63.45 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
63.45 CAD (10)
Sharpe Ratio:
0.69
Trading-Aktivität:
17.00%
Max deposit load:
54.11%
Letzter Trade:
59 Minuten
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
8 (80.00%)
Short-Positionen:
2 (20.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
6.35 CAD
Durchschnittlicher Profit:
6.35 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 CAD (0)
Wachstum pro Monat :
1.27%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 CAD
Maximaler:
0.00 CAD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 CAD)
Kapital:
1.63% (81.85 CAD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|46K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
OANDA-v20 Live-2
|0.00 × 21
|
FMGlobalLtd-Live
|2.82 × 17
Keine Bewertungen
