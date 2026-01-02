SignaleKategorien
Peter Lu

Working Ox

Peter Lu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 1%
OANDA-v20 Live-2
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10
Gewinntrades:
10 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
33.56 CAD
Schlechtester Trade:
0.00 CAD
Bruttoprofit:
63.45 CAD (46 153 pips)
Bruttoverlust:
0.00 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (63.45 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
63.45 CAD (10)
Sharpe Ratio:
0.69
Trading-Aktivität:
17.00%
Max deposit load:
54.11%
Letzter Trade:
59 Minuten
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
8 (80.00%)
Short-Positionen:
2 (20.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
6.35 CAD
Durchschnittlicher Profit:
6.35 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 CAD (0)
Wachstum pro Monat :
1.27%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 CAD
Maximaler:
0.00 CAD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 CAD)
Kapital:
1.63% (81.85 CAD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 46K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +33.56 CAD
Schlechtester Trade: -0 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +63.45 CAD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 CAD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OANDA-v20 Live-2
0.00 × 21
FMGlobalLtd-Live
2.82 × 17
Keine Bewertungen
2026.01.07 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 06:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Share of trading days is too low
2026.01.02 19:02
Share of trading days is too low
2026.01.02 18:02
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 18:02
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 18:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Working Ox
50 USD pro Monat
1%
0
0
USD
5.1K
CAD
1
0%
10
100%
17%
n/a
6.35
CAD
2%
1:50
