- 자본
- 축소
트레이드:
13
이익 거래:
13 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
33.56 CAD
최악의 거래:
0.00 CAD
총 수익:
74.64 CAD (54 261 pips)
총 손실:
0.00 CAD
연속 최대 이익:
13 (74.64 CAD)
연속 최대 이익:
74.64 CAD (13)
샤프 비율:
0.70
거래 활동:
18.27%
최대 입금량:
81.25%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
11 (84.62%)
숏(주식차입매도):
2 (15.38%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
5.74 CAD
평균 이익:
5.74 CAD
평균 손실:
0.00 CAD
연속 최대 손실:
0 (0.00 CAD)
연속 최대 손실:
0.00 CAD (0)
월별 성장률:
1.49%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 CAD
최대한의:
0.00 CAD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 CAD)
자본금별:
1.63% (81.85 CAD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|54K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +33.56 CAD
최악의 거래: -0 CAD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +74.64 CAD
연속 최대 손실: -0.00 CAD
