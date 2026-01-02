SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Working Ox
Peter Lu

Working Ox

Peter Lu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2026 0%
OANDA-v20 Live-2
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.51 CAD
Worst Trade:
0.00 CAD
Profitto lordo:
8.14 CAD (5 957 pips)
Perdita lorda:
0.00 CAD
Vincite massime consecutive:
3 (8.14 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
8.14 CAD (3)
Indice di Sharpe:
4.80
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
52.99%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.71 CAD
Profitto medio:
2.71 CAD
Perdita media:
0.00 CAD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 CAD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 CAD (0)
Crescita mensile:
0.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CAD
Massimale:
0.00 CAD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 CAD)
Per equità:
1.63% (81.85 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.51 CAD
Worst Trade: -0 CAD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +8.14 CAD
Massima perdita consecutiva: -0.00 CAD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-v20 Live-2
0.00 × 21
FMGlobalLtd-Live
2.82 × 17
Non ci sono recensioni
2026.01.02 20:05
Share of trading days is too low
2026.01.02 19:02
Share of trading days is too low
2026.01.02 18:02
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 18:02
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 18:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
