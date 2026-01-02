- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.51 CAD
Worst Trade:
0.00 CAD
Profitto lordo:
8.14 CAD (5 957 pips)
Perdita lorda:
0.00 CAD
Vincite massime consecutive:
3 (8.14 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
8.14 CAD (3)
Indice di Sharpe:
4.80
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
52.99%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.71 CAD
Profitto medio:
2.71 CAD
Perdita media:
0.00 CAD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 CAD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 CAD (0)
Crescita mensile:
0.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CAD
Massimale:
0.00 CAD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 CAD)
Per equità:
1.63% (81.85 CAD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.51 CAD
Worst Trade: -0 CAD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +8.14 CAD
Massima perdita consecutiva: -0.00 CAD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-v20 Live-2
|0.00 × 21
|
FMGlobalLtd-Live
|2.82 × 17
