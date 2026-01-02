シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Working Ox
Peter Lu

Working Ox

Peter Lu
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 1%
OANDA-v20 Live-2
1:50
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
10 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
33.56 CAD
最悪のトレード:
0.00 CAD
総利益:
63.45 CAD (46 153 pips)
総損失:
0.00 CAD
最大連続の勝ち:
10 (63.45 CAD)
最大連続利益:
63.45 CAD (10)
シャープレシオ:
0.69
取引アクティビティ:
17.00%
最大入金額:
54.11%
最近のトレード:
53 分前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
8 (80.00%)
短いトレード:
2 (20.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
6.35 CAD
平均利益:
6.35 CAD
平均損失:
0.00 CAD
最大連続の負け:
0 (0.00 CAD)
最大連続損失:
0.00 CAD (0)
月間成長:
1.27%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 CAD
最大の:
0.00 CAD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 CAD)
エクイティによる:
1.63% (81.85 CAD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 46K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +33.56 CAD
最悪のトレード: -0 CAD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +63.45 CAD
最大連続損失: -0.00 CAD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OANDA-v20 Live-2
0.00 × 21
FMGlobalLtd-Live
2.82 × 17
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.07 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 06:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Share of trading days is too low
2026.01.02 19:02
Share of trading days is too low
2026.01.02 18:02
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 18:02
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 18:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Working Ox
50 USD/月
1%
0
0
USD
5.1K
CAD
1
0%
10
100%
17%
n/a
6.35
CAD
2%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください