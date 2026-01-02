- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
10 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
33.56 CAD
最悪のトレード:
0.00 CAD
総利益:
63.45 CAD (46 153 pips)
総損失:
0.00 CAD
最大連続の勝ち:
10 (63.45 CAD)
最大連続利益:
63.45 CAD (10)
シャープレシオ:
0.69
取引アクティビティ:
17.00%
最大入金額:
54.11%
最近のトレード:
53 分前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
8 (80.00%)
短いトレード:
2 (20.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
6.35 CAD
平均利益:
6.35 CAD
平均損失:
0.00 CAD
最大連続の負け:
0 (0.00 CAD)
最大連続損失:
0.00 CAD (0)
月間成長:
1.27%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 CAD
最大の:
0.00 CAD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 CAD)
エクイティによる:
1.63% (81.85 CAD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|46K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +33.56 CAD
最悪のトレード: -0 CAD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +63.45 CAD
最大連続損失: -0.00 CAD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OANDA-v20 Live-2
|0.00 × 21
|
FMGlobalLtd-Live
|2.82 × 17
レビューなし
