- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
29 (76.31%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (23.68%)
En iyi işlem:
16.73 USD
En kötü işlem:
-5.40 USD
Brüt kâr:
63.74 USD (2 471 pips)
Brüt zarar:
-19.43 USD (1 527 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (10.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.62 USD (4)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
4.79
Alış işlemleri:
21 (55.26%)
Satış işlemleri:
17 (44.74%)
Kâr faktörü:
3.28
Beklenen getiri:
1.17 USD
Ortalama kâr:
2.20 USD
Ortalama zarar:
-2.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.25 USD (2)
Aylık büyüme:
18.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.00 USD
Maksimum:
9.25 USD (3.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|21
|USDJPYm
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDm
|24
|USDJPYm
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDm
|33
|USDJPYm
|911
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.73 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Fully automated and well-balanced system with low risk and stable monthly icome of 5% on average.
