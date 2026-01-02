SinyallerBölümler
Volodymyr Dvornyk

LittleByLittle

Volodymyr Dvornyk
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
29 (76.31%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (23.68%)
En iyi işlem:
16.73 USD
En kötü işlem:
-5.40 USD
Brüt kâr:
63.74 USD (2 471 pips)
Brüt zarar:
-19.43 USD (1 527 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (10.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.62 USD (4)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
4.79
Alış işlemleri:
21 (55.26%)
Satış işlemleri:
17 (44.74%)
Kâr faktörü:
3.28
Beklenen getiri:
1.17 USD
Ortalama kâr:
2.20 USD
Ortalama zarar:
-2.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.25 USD (2)
Aylık büyüme:
18.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.00 USD
Maksimum:
9.25 USD (3.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDm 21
USDJPYm 17
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDm 24
USDJPYm 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDm 33
USDJPYm 911
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.73 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Fully automated and well-balanced system with low risk and stable monthly icome of 5% on average.
İnceleme yok
2026.01.02 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 11:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
