- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
38
盈利交易:
29 (76.31%)
亏损交易:
9 (23.68%)
最好交易:
16.73 USD
最差交易:
-5.40 USD
毛利:
63.74 USD (2 471 pips)
毛利亏损:
-19.43 USD (1 527 pips)
最大连续赢利:
7 (10.46 USD)
最大连续盈利:
18.62 USD (4)
夏普比率:
0.29
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
4 小时
采收率:
4.79
长期交易:
21 (55.26%)
短期交易:
17 (44.74%)
利润因子:
3.28
预期回报:
1.17 USD
平均利润:
2.20 USD
平均损失:
-2.16 USD
最大连续失误:
3 (-5.11 USD)
最大连续亏损:
-9.25 USD (2)
每月增长:
18.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.00 USD
最大值:
9.25 USD (3.68%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|21
|USDJPYm
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDm
|24
|USDJPYm
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDm
|33
|USDJPYm
|911
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.73 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +10.46 USD
最大连续亏损: -5.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Fully automated and well-balanced system with low risk and stable monthly icome of 5% on average.
没有评论