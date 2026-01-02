SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / LittleByLittle
Volodymyr Dvornyk

LittleByLittle

Volodymyr Dvornyk
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
38
Gewinntrades:
29 (76.31%)
Verlusttrades:
9 (23.68%)
Bester Trade:
16.73 USD
Schlechtester Trade:
-5.40 USD
Bruttoprofit:
63.74 USD (2 471 pips)
Bruttoverlust:
-19.43 USD (1 527 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (10.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18.62 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
4.79
Long-Positionen:
21 (55.26%)
Short-Positionen:
17 (44.74%)
Profit-Faktor:
3.28
Mathematische Gewinnerwartung:
1.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-5.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.25 USD (2)
Wachstum pro Monat :
18.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.00 USD
Maximaler:
9.25 USD (3.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDm 21
USDJPYm 17
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDm 24
USDJPYm 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDm 33
USDJPYm 911
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.73 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.11 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Fully automated and well-balanced system with low risk and stable monthly icome of 5% on average.
Keine Bewertungen
2026.01.02 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 11:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
