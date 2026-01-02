- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
38
Gewinntrades:
29 (76.31%)
Verlusttrades:
9 (23.68%)
Bester Trade:
16.73 USD
Schlechtester Trade:
-5.40 USD
Bruttoprofit:
63.74 USD (2 471 pips)
Bruttoverlust:
-19.43 USD (1 527 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (10.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18.62 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
4.79
Long-Positionen:
21 (55.26%)
Short-Positionen:
17 (44.74%)
Profit-Faktor:
3.28
Mathematische Gewinnerwartung:
1.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-5.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.25 USD (2)
Wachstum pro Monat :
18.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.00 USD
Maximaler:
9.25 USD (3.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|21
|USDJPYm
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDm
|24
|USDJPYm
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDm
|33
|USDJPYm
|911
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.73 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.11 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Fully automated and well-balanced system with low risk and stable monthly icome of 5% on average.
Keine Bewertungen