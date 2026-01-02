- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
29 (76.31%)
Loss Trade:
9 (23.68%)
Best Trade:
16.73 USD
Worst Trade:
-5.40 USD
Profitto lordo:
63.74 USD (2 471 pips)
Perdita lorda:
-19.43 USD (1 527 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (10.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.62 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
4.79
Long Trade:
21 (55.26%)
Short Trade:
17 (44.74%)
Fattore di profitto:
3.28
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
2.20 USD
Perdita media:
-2.16 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.25 USD (2)
Crescita mensile:
18.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.00 USD
Massimale:
9.25 USD (3.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|21
|USDJPYm
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDm
|24
|USDJPYm
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDm
|33
|USDJPYm
|911
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.73 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.46 USD
Massima perdita consecutiva: -5.11 USD
Fully automated and well-balanced system with low risk and stable monthly icome of 5% on average.
