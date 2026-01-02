- 成長
トレード:
38
利益トレード:
29 (76.31%)
損失トレード:
9 (23.68%)
ベストトレード:
16.73 USD
最悪のトレード:
-5.40 USD
総利益:
63.74 USD (2 471 pips)
総損失:
-19.43 USD (1 527 pips)
最大連続の勝ち:
7 (10.46 USD)
最大連続利益:
18.62 USD (4)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
4.79
長いトレード:
21 (55.26%)
短いトレード:
17 (44.74%)
プロフィットファクター:
3.28
期待されたペイオフ:
1.17 USD
平均利益:
2.20 USD
平均損失:
-2.16 USD
最大連続の負け:
3 (-5.11 USD)
最大連続損失:
-9.25 USD (2)
月間成長:
18.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.00 USD
最大の:
9.25 USD (3.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|21
|USDJPYm
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDm
|24
|USDJPYm
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDm
|33
|USDJPYm
|911
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.73 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +10.46 USD
最大連続損失: -5.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Fully automated and well-balanced system with low risk and stable monthly icome of 5% on average.
