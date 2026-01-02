- Crescimento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
29 (76.31%)
Negociações com perda:
9 (23.68%)
Melhor negociação:
16.73 USD
Pior negociação:
-5.40 USD
Lucro bruto:
63.74 USD (2 471 pips)
Perda bruta:
-19.43 USD (1 527 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (10.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.62 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
4.79
Negociações longas:
21 (55.26%)
Negociações curtas:
17 (44.74%)
Fator de lucro:
3.28
Valor esperado:
1.17 USD
Lucro médio:
2.20 USD
Perda média:
-2.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.25 USD (2)
Crescimento mensal:
18.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.00 USD
Máximo:
9.25 USD (3.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|21
|USDJPYm
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDm
|24
|USDJPYm
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDm
|33
|USDJPYm
|911
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.73 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +10.46 USD
Máxima perda consecutiva: -5.11 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
