트레이드:
43
이익 거래:
34 (79.06%)
손실 거래:
9 (20.93%)
최고의 거래:
16.73 USD
최악의 거래:
-5.40 USD
총 수익:
66.35 USD (2 730 pips)
총 손실:
-19.43 USD (1 527 pips)
연속 최대 이익:
11 (9.29 USD)
연속 최대 이익:
18.62 USD (4)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
6.82%
최대 입금량:
2.04%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
5.07
롱(주식매수):
23 (53.49%)
숏(주식차입매도):
20 (46.51%)
수익 요인:
3.41
기대수익:
1.09 USD
평균 이익:
1.95 USD
평균 손실:
-2.16 USD
연속 최대 손실:
3 (-5.11 USD)
연속 최대 손실:
-9.25 USD (2)
월별 성장률:
19.31%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.00 USD
최대한의:
9.25 USD (3.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.68% (9.25 USD)
자본금별:
0.63% (1.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|26
|USDJPYm
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDm
|27
|USDJPYm
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDm
|292
|USDJPYm
|911
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
최고의 거래: +16.73 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +9.29 USD
연속 최대 손실: -5.11 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Fully automated and well-balanced system with low risk and stable monthly icome of 5% on average.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
19%
0
0
USD
USD
290
USD
USD
5
100%
43
79%
7%
3.41
1.09
USD
USD
4%
1:200