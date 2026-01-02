- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
29 (76.31%)
Убыточных трейдов:
9 (23.68%)
Лучший трейд:
16.73 USD
Худший трейд:
-5.40 USD
Общая прибыль:
63.74 USD (2 471 pips)
Общий убыток:
-19.43 USD (1 527 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (10.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.62 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
4.79
Длинных трейдов:
21 (55.26%)
Коротких трейдов:
17 (44.74%)
Профит фактор:
3.28
Мат. ожидание:
1.17 USD
Средняя прибыль:
2.20 USD
Средний убыток:
-2.16 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.25 USD (2)
Прирост в месяц:
18.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.00 USD
Максимальная:
9.25 USD (3.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|21
|USDJPYm
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDm
|24
|USDJPYm
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDm
|33
|USDJPYm
|911
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.73 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +10.46 USD
Макс. убыток в серии: -5.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Fully automated and well-balanced system with low risk and stable monthly icome of 5% on average.
