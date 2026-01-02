СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / LittleByLittle
Volodymyr Dvornyk

LittleByLittle

Volodymyr Dvornyk
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
29 (76.31%)
Убыточных трейдов:
9 (23.68%)
Лучший трейд:
16.73 USD
Худший трейд:
-5.40 USD
Общая прибыль:
63.74 USD (2 471 pips)
Общий убыток:
-19.43 USD (1 527 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (10.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.62 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
4.79
Длинных трейдов:
21 (55.26%)
Коротких трейдов:
17 (44.74%)
Профит фактор:
3.28
Мат. ожидание:
1.17 USD
Средняя прибыль:
2.20 USD
Средний убыток:
-2.16 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.25 USD (2)
Прирост в месяц:
18.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.00 USD
Максимальная:
9.25 USD (3.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDm 21
USDJPYm 17
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDm 24
USDJPYm 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDm 33
USDJPYm 911
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.73 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +10.46 USD
Макс. убыток в серии: -5.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Fully automated and well-balanced system with low risk and stable monthly icome of 5% on average.
2026.01.02 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 11:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
