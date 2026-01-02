- Incremento
Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
29 (76.31%)
Transacciones Irrentables:
9 (23.68%)
Mejor transacción:
16.73 USD
Peor transacción:
-5.40 USD
Beneficio Bruto:
63.74 USD (2 471 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.43 USD (1 527 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (10.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.62 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
4.79
Transacciones Largas:
21 (55.26%)
Transacciones Cortas:
17 (44.74%)
Factor de Beneficio:
3.28
Beneficio Esperado:
1.17 USD
Beneficio medio:
2.20 USD
Pérdidas medias:
-2.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-5.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.25 USD (2)
Crecimiento al mes:
18.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.00 USD
Máxima:
9.25 USD (3.68%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|21
|USDJPYm
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDm
|24
|USDJPYm
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDm
|33
|USDJPYm
|911
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +16.73 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +10.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.11 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Fully automated and well-balanced system with low risk and stable monthly icome of 5% on average.
