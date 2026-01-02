SeñalesSecciones
Volodymyr Dvornyk

LittleByLittle

Volodymyr Dvornyk
0 comentarios
10 semanas
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
29 (76.31%)
Transacciones Irrentables:
9 (23.68%)
Mejor transacción:
16.73 USD
Peor transacción:
-5.40 USD
Beneficio Bruto:
63.74 USD (2 471 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.43 USD (1 527 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (10.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.62 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
4.79
Transacciones Largas:
21 (55.26%)
Transacciones Cortas:
17 (44.74%)
Factor de Beneficio:
3.28
Beneficio Esperado:
1.17 USD
Beneficio medio:
2.20 USD
Pérdidas medias:
-2.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-5.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.25 USD (2)
Crecimiento al mes:
18.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.00 USD
Máxima:
9.25 USD (3.68%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDm 21
USDJPYm 17
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDm 24
USDJPYm 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDm 33
USDJPYm 911
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.73 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +10.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.11 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Fully automated and well-balanced system with low risk and stable monthly icome of 5% on average.
No hay comentarios
2026.01.02 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 11:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
