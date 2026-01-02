SinyallerBölümler
Lukasz Tuchacz

Professional trader777

Lukasz Tuchacz
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
769
Kârla kapanan işlemler:
450 (58.51%)
Zararla kapanan işlemler:
319 (41.48%)
En iyi işlem:
624.91 PLN
En kötü işlem:
-561.16 PLN
Brüt kâr:
18 046.26 PLN (453 340 pips)
Brüt zarar:
-12 253.59 PLN (806 944 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (390.68 PLN)
Maksimum ardışık kâr:
1 450.07 PLN (10)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
96.62%
Maks. mevduat yükü:
2.59%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
3.82
Alış işlemleri:
433 (56.31%)
Satış işlemleri:
336 (43.69%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
7.53 PLN
Ortalama kâr:
40.10 PLN
Ortalama zarar:
-38.41 PLN
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-349.35 PLN)
Maksimum ardışık zarar:
-919.14 PLN (4)
Aylık büyüme:
3.58%
Yıllık tahmin:
43.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 072.04 PLN
Maksimum:
1 517.23 PLN (35.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.27% (1 116.85 PLN)
Varlığa göre:
0.23% (29.46 PLN)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100.pro 256
GOLD.pro 106
EURUSD.pro 80
DE30.pro 71
OILWTI.pro 46
ETHUSD 46
US30.pro 33
USDJPY.pro 20
GBPJPY.pro 14
NATGAS.pro 12
JP225.pro 12
BTCUSD 9
SOLUSD 9
COCOA.pro 8
USDCAD.pro 7
US500.pro 6
GB100.pro 5
PL20.pro 4
USDPLN.pro 4
GBPUSD.pro 4
AUDUSD.pro 3
COFFEE.pro 3
PALLAD.pro 3
EURCHF.pro 3
SILVER.pro 2
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 1
GBPCHF.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100.pro 511
GOLD.pro 78
EURUSD.pro 106
DE30.pro 799
OILWTI.pro 98
ETHUSD -77
US30.pro -42
USDJPY.pro -55
GBPJPY.pro 27
NATGAS.pro 23
JP225.pro 41
BTCUSD -48
SOLUSD -24
COCOA.pro 159
USDCAD.pro 1
US500.pro 37
GB100.pro -2
PL20.pro -18
USDPLN.pro -17
GBPUSD.pro 27
AUDUSD.pro -1
COFFEE.pro 40
PALLAD.pro 5
EURCHF.pro 20
SILVER.pro 42
NZDUSD.pro 0
FR40.pro 1
GBPCHF.pro -14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100.pro 18K
GOLD.pro 9.8K
EURUSD.pro 414
DE30.pro 21K
OILWTI.pro 529
ETHUSD -2.1K
US30.pro -54
USDJPY.pro 323
GBPJPY.pro 262
NATGAS.pro 274
JP225.pro 8.6K
BTCUSD -419K
SOLUSD -1.1K
COCOA.pro 1.5K
USDCAD.pro 98
US500.pro 685
GB100.pro 19
PL20.pro -300
USDPLN.pro -262
GBPUSD.pro 771
AUDUSD.pro -20
COFFEE.pro 3.7K
PALLAD.pro 45
EURCHF.pro 232
SILVER.pro 2.5K
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 44
GBPCHF.pro -265
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +624.91 PLN
En kötü işlem: -561 PLN
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +390.68 PLN
Maksimum ardışık zarar: -349.35 PLN

2026.01.02 01:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.22% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
