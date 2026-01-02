시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Professional trader777
Lukasz Tuchacz

Professional trader777

Lukasz Tuchacz
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 26%
OANDATMS-MT5
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
787
이익 거래:
466 (59.21%)
손실 거래:
321 (40.79%)
최고의 거래:
624.91 PLN
최악의 거래:
-561.16 PLN
총 수익:
18 440.20 PLN (465 797 pips)
총 손실:
-12 297.88 PLN (807 647 pips)
연속 최대 이익:
22 (612.39 PLN)
연속 최대 이익:
1 450.07 PLN (10)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
37.44%
최대 입금량:
7.81%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
4.05
롱(주식매수):
447 (56.80%)
숏(주식차입매도):
340 (43.20%)
수익 요인:
1.50
기대수익:
7.80 PLN
평균 이익:
39.57 PLN
평균 손실:
-38.31 PLN
연속 최대 손실:
9 (-349.35 PLN)
연속 최대 손실:
-919.14 PLN (4)
월별 성장률:
5.41%
연간 예측:
65.68%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 072.04 PLN
최대한의:
1 517.23 PLN (35.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.27% (1 116.85 PLN)
자본금별:
1.44% (187.12 PLN)

배포

심볼 Sell Buy
US100.pro 263
GOLD.pro 108
EURUSD.pro 80
DE30.pro 71
OILWTI.pro 47
ETHUSD 46
US30.pro 33
USDJPY.pro 20
GBPJPY.pro 14
NATGAS.pro 12
JP225.pro 12
COCOA.pro 9
BTCUSD 9
SOLUSD 9
SILVER.pro 9
USDCAD.pro 7
US500.pro 6
GB100.pro 5
PL20.pro 4
USDPLN.pro 4
GBPUSD.pro 4
AUDUSD.pro 3
COFFEE.pro 3
PALLAD.pro 3
EURCHF.pro 3
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 1
GBPCHF.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US100.pro 539
GOLD.pro 93
EURUSD.pro 106
DE30.pro 799
OILWTI.pro 100
ETHUSD -77
US30.pro -42
USDJPY.pro -55
GBPJPY.pro 27
NATGAS.pro 23
JP225.pro 41
COCOA.pro 161
BTCUSD -48
SOLUSD -24
SILVER.pro 99
USDCAD.pro 1
US500.pro 37
GB100.pro -2
PL20.pro -18
USDPLN.pro -17
GBPUSD.pro 27
AUDUSD.pro -1
COFFEE.pro 40
PALLAD.pro 5
EURCHF.pro 20
NZDUSD.pro 0
FR40.pro 1
GBPCHF.pro -14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US100.pro 20K
GOLD.pro 16K
EURUSD.pro 414
DE30.pro 21K
OILWTI.pro 540
ETHUSD -2.1K
US30.pro -54
USDJPY.pro 323
GBPJPY.pro 262
NATGAS.pro 274
JP225.pro 8.6K
COCOA.pro 1.5K
BTCUSD -419K
SOLUSD -1.1K
SILVER.pro 6.9K
USDCAD.pro 98
US500.pro 685
GB100.pro 19
PL20.pro -300
USDPLN.pro -262
GBPUSD.pro 771
AUDUSD.pro -20
COFFEE.pro 3.7K
PALLAD.pro 45
EURCHF.pro 232
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 44
GBPCHF.pro -265
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +624.91 PLN
최악의 거래: -561 PLN
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +612.39 PLN
연속 최대 손실: -349.35 PLN

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDATMS-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.02 01:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.22% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Professional trader777
월별 30 USD
26%
0
0
USD
13K
PLN
36
0%
787
59%
37%
1.49
7.80
PLN
36%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.