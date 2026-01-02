- 자본
- 축소
트레이드:
787
이익 거래:
466 (59.21%)
손실 거래:
321 (40.79%)
최고의 거래:
624.91 PLN
최악의 거래:
-561.16 PLN
총 수익:
18 440.20 PLN (465 797 pips)
총 손실:
-12 297.88 PLN (807 647 pips)
연속 최대 이익:
22 (612.39 PLN)
연속 최대 이익:
1 450.07 PLN (10)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
37.44%
최대 입금량:
7.81%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
4.05
롱(주식매수):
447 (56.80%)
숏(주식차입매도):
340 (43.20%)
수익 요인:
1.50
기대수익:
7.80 PLN
평균 이익:
39.57 PLN
평균 손실:
-38.31 PLN
연속 최대 손실:
9 (-349.35 PLN)
연속 최대 손실:
-919.14 PLN (4)
월별 성장률:
5.41%
연간 예측:
65.68%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 072.04 PLN
최대한의:
1 517.23 PLN (35.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.27% (1 116.85 PLN)
자본금별:
1.44% (187.12 PLN)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US100.pro
|263
|GOLD.pro
|108
|EURUSD.pro
|80
|DE30.pro
|71
|OILWTI.pro
|47
|ETHUSD
|46
|US30.pro
|33
|USDJPY.pro
|20
|GBPJPY.pro
|14
|NATGAS.pro
|12
|JP225.pro
|12
|COCOA.pro
|9
|BTCUSD
|9
|SOLUSD
|9
|SILVER.pro
|9
|USDCAD.pro
|7
|US500.pro
|6
|GB100.pro
|5
|PL20.pro
|4
|USDPLN.pro
|4
|GBPUSD.pro
|4
|AUDUSD.pro
|3
|COFFEE.pro
|3
|PALLAD.pro
|3
|EURCHF.pro
|3
|NZDUSD.pro
|1
|FR40.pro
|1
|GBPCHF.pro
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US100.pro
|539
|GOLD.pro
|93
|EURUSD.pro
|106
|DE30.pro
|799
|OILWTI.pro
|100
|ETHUSD
|-77
|US30.pro
|-42
|USDJPY.pro
|-55
|GBPJPY.pro
|27
|NATGAS.pro
|23
|JP225.pro
|41
|COCOA.pro
|161
|BTCUSD
|-48
|SOLUSD
|-24
|SILVER.pro
|99
|USDCAD.pro
|1
|US500.pro
|37
|GB100.pro
|-2
|PL20.pro
|-18
|USDPLN.pro
|-17
|GBPUSD.pro
|27
|AUDUSD.pro
|-1
|COFFEE.pro
|40
|PALLAD.pro
|5
|EURCHF.pro
|20
|NZDUSD.pro
|0
|FR40.pro
|1
|GBPCHF.pro
|-14
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US100.pro
|20K
|GOLD.pro
|16K
|EURUSD.pro
|414
|DE30.pro
|21K
|OILWTI.pro
|540
|ETHUSD
|-2.1K
|US30.pro
|-54
|USDJPY.pro
|323
|GBPJPY.pro
|262
|NATGAS.pro
|274
|JP225.pro
|8.6K
|COCOA.pro
|1.5K
|BTCUSD
|-419K
|SOLUSD
|-1.1K
|SILVER.pro
|6.9K
|USDCAD.pro
|98
|US500.pro
|685
|GB100.pro
|19
|PL20.pro
|-300
|USDPLN.pro
|-262
|GBPUSD.pro
|771
|AUDUSD.pro
|-20
|COFFEE.pro
|3.7K
|PALLAD.pro
|45
|EURCHF.pro
|232
|NZDUSD.pro
|1
|FR40.pro
|44
|GBPCHF.pro
|-265
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +624.91 PLN
최악의 거래: -561 PLN
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +612.39 PLN
연속 최대 손실: -349.35 PLN
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDATMS-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
26%
0
0
USD
USD
13K
PLN
PLN
36
0%
787
59%
37%
1.49
7.80
PLN
PLN
36%
1:100