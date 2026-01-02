- Incremento
Total de Trades:
771
Transacciones Rentables:
452 (58.62%)
Transacciones Irrentables:
319 (41.37%)
Mejor transacción:
624.91 PLN
Peor transacción:
-561.16 PLN
Beneficio Bruto:
18 082.15 PLN (455 643 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 253.59 PLN (806 944 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (426.57 PLN)
Beneficio máximo consecutivo:
1 450.07 PLN (10)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
97.89%
Carga máxima del depósito:
2.59%
Último trade:
33 minutos
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
3.84
Transacciones Largas:
435 (56.42%)
Transacciones Cortas:
336 (43.58%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
7.56 PLN
Beneficio medio:
40.00 PLN
Pérdidas medias:
-38.41 PLN
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-349.35 PLN)
Pérdidas máximas consecutivas:
-919.14 PLN (4)
Crecimiento al mes:
3.87%
Pronóstico anual:
46.94%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 072.04 PLN
Máxima:
1 517.23 PLN (35.61%)
Reducción relativa:
De balance:
36.27% (1 116.85 PLN)
De fondos:
0.23% (29.46 PLN)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US100.pro
|256
|GOLD.pro
|107
|EURUSD.pro
|80
|DE30.pro
|71
|OILWTI.pro
|46
|ETHUSD
|46
|US30.pro
|33
|USDJPY.pro
|20
|GBPJPY.pro
|14
|NATGAS.pro
|12
|JP225.pro
|12
|BTCUSD
|9
|SOLUSD
|9
|COCOA.pro
|8
|USDCAD.pro
|7
|US500.pro
|6
|GB100.pro
|5
|PL20.pro
|4
|USDPLN.pro
|4
|GBPUSD.pro
|4
|AUDUSD.pro
|3
|COFFEE.pro
|3
|PALLAD.pro
|3
|EURCHF.pro
|3
|SILVER.pro
|3
|NZDUSD.pro
|1
|FR40.pro
|1
|GBPCHF.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US100.pro
|511
|GOLD.pro
|84
|EURUSD.pro
|106
|DE30.pro
|799
|OILWTI.pro
|98
|ETHUSD
|-77
|US30.pro
|-42
|USDJPY.pro
|-55
|GBPJPY.pro
|27
|NATGAS.pro
|23
|JP225.pro
|41
|BTCUSD
|-48
|SOLUSD
|-24
|COCOA.pro
|159
|USDCAD.pro
|1
|US500.pro
|37
|GB100.pro
|-2
|PL20.pro
|-18
|USDPLN.pro
|-17
|GBPUSD.pro
|27
|AUDUSD.pro
|-1
|COFFEE.pro
|40
|PALLAD.pro
|5
|EURCHF.pro
|20
|SILVER.pro
|47
|NZDUSD.pro
|0
|FR40.pro
|1
|GBPCHF.pro
|-14
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US100.pro
|18K
|GOLD.pro
|12K
|EURUSD.pro
|414
|DE30.pro
|21K
|OILWTI.pro
|529
|ETHUSD
|-2.1K
|US30.pro
|-54
|USDJPY.pro
|323
|GBPJPY.pro
|262
|NATGAS.pro
|274
|JP225.pro
|8.6K
|BTCUSD
|-419K
|SOLUSD
|-1.1K
|COCOA.pro
|1.5K
|USDCAD.pro
|98
|US500.pro
|685
|GB100.pro
|19
|PL20.pro
|-300
|USDPLN.pro
|-262
|GBPUSD.pro
|771
|AUDUSD.pro
|-20
|COFFEE.pro
|3.7K
|PALLAD.pro
|45
|EURCHF.pro
|232
|SILVER.pro
|2.9K
|NZDUSD.pro
|1
|FR40.pro
|44
|GBPCHF.pro
|-265
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +624.91 PLN
Peor transacción: -561 PLN
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +426.57 PLN
Pérdidas máximas consecutivas: -349.35 PLN
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDATMS-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
23%
0
0
USD
USD
13K
PLN
PLN
36
0%
771
58%
98%
1.47
7.56
PLN
PLN
36%
1:100