Lukasz Tuchacz

Professional trader777

Lukasz Tuchacz
0 comentarios
Fiabilidad
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 23%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
771
Transacciones Rentables:
452 (58.62%)
Transacciones Irrentables:
319 (41.37%)
Mejor transacción:
624.91 PLN
Peor transacción:
-561.16 PLN
Beneficio Bruto:
18 082.15 PLN (455 643 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 253.59 PLN (806 944 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (426.57 PLN)
Beneficio máximo consecutivo:
1 450.07 PLN (10)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
97.89%
Carga máxima del depósito:
2.59%
Último trade:
33 minutos
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
3.84
Transacciones Largas:
435 (56.42%)
Transacciones Cortas:
336 (43.58%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
7.56 PLN
Beneficio medio:
40.00 PLN
Pérdidas medias:
-38.41 PLN
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-349.35 PLN)
Pérdidas máximas consecutivas:
-919.14 PLN (4)
Crecimiento al mes:
3.87%
Pronóstico anual:
46.94%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 072.04 PLN
Máxima:
1 517.23 PLN (35.61%)
Reducción relativa:
De balance:
36.27% (1 116.85 PLN)
De fondos:
0.23% (29.46 PLN)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US100.pro 256
GOLD.pro 107
EURUSD.pro 80
DE30.pro 71
OILWTI.pro 46
ETHUSD 46
US30.pro 33
USDJPY.pro 20
GBPJPY.pro 14
NATGAS.pro 12
JP225.pro 12
BTCUSD 9
SOLUSD 9
COCOA.pro 8
USDCAD.pro 7
US500.pro 6
GB100.pro 5
PL20.pro 4
USDPLN.pro 4
GBPUSD.pro 4
AUDUSD.pro 3
COFFEE.pro 3
PALLAD.pro 3
EURCHF.pro 3
SILVER.pro 3
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 1
GBPCHF.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US100.pro 511
GOLD.pro 84
EURUSD.pro 106
DE30.pro 799
OILWTI.pro 98
ETHUSD -77
US30.pro -42
USDJPY.pro -55
GBPJPY.pro 27
NATGAS.pro 23
JP225.pro 41
BTCUSD -48
SOLUSD -24
COCOA.pro 159
USDCAD.pro 1
US500.pro 37
GB100.pro -2
PL20.pro -18
USDPLN.pro -17
GBPUSD.pro 27
AUDUSD.pro -1
COFFEE.pro 40
PALLAD.pro 5
EURCHF.pro 20
SILVER.pro 47
NZDUSD.pro 0
FR40.pro 1
GBPCHF.pro -14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US100.pro 18K
GOLD.pro 12K
EURUSD.pro 414
DE30.pro 21K
OILWTI.pro 529
ETHUSD -2.1K
US30.pro -54
USDJPY.pro 323
GBPJPY.pro 262
NATGAS.pro 274
JP225.pro 8.6K
BTCUSD -419K
SOLUSD -1.1K
COCOA.pro 1.5K
USDCAD.pro 98
US500.pro 685
GB100.pro 19
PL20.pro -300
USDPLN.pro -262
GBPUSD.pro 771
AUDUSD.pro -20
COFFEE.pro 3.7K
PALLAD.pro 45
EURCHF.pro 232
SILVER.pro 2.9K
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 44
GBPCHF.pro -265
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +624.91 PLN
Peor transacción: -561 PLN
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +426.57 PLN
Pérdidas máximas consecutivas: -349.35 PLN

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDATMS-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.02 01:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.22% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
