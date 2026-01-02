シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Professional trader777
Lukasz Tuchacz

Professional trader777

Lukasz Tuchacz
レビュー0件
信頼性
36週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 23%
OANDATMS-MT5
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
771
利益トレード:
452 (58.62%)
損失トレード:
319 (41.37%)
ベストトレード:
624.91 PLN
最悪のトレード:
-561.16 PLN
総利益:
18 082.15 PLN (455 643 pips)
総損失:
-12 253.59 PLN (806 944 pips)
最大連続の勝ち:
15 (426.57 PLN)
最大連続利益:
1 450.07 PLN (10)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
97.89%
最大入金額:
2.59%
最近のトレード:
57 分前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
3.84
長いトレード:
435 (56.42%)
短いトレード:
336 (43.58%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
7.56 PLN
平均利益:
40.00 PLN
平均損失:
-38.41 PLN
最大連続の負け:
9 (-349.35 PLN)
最大連続損失:
-919.14 PLN (4)
月間成長:
3.87%
年間予想:
46.94%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 072.04 PLN
最大の:
1 517.23 PLN (35.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.27% (1 116.85 PLN)
エクイティによる:
0.23% (29.46 PLN)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US100.pro 256
GOLD.pro 107
EURUSD.pro 80
DE30.pro 71
OILWTI.pro 46
ETHUSD 46
US30.pro 33
USDJPY.pro 20
GBPJPY.pro 14
NATGAS.pro 12
JP225.pro 12
BTCUSD 9
SOLUSD 9
COCOA.pro 8
USDCAD.pro 7
US500.pro 6
GB100.pro 5
PL20.pro 4
USDPLN.pro 4
GBPUSD.pro 4
AUDUSD.pro 3
COFFEE.pro 3
PALLAD.pro 3
EURCHF.pro 3
SILVER.pro 3
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 1
GBPCHF.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US100.pro 511
GOLD.pro 84
EURUSD.pro 106
DE30.pro 799
OILWTI.pro 98
ETHUSD -77
US30.pro -42
USDJPY.pro -55
GBPJPY.pro 27
NATGAS.pro 23
JP225.pro 41
BTCUSD -48
SOLUSD -24
COCOA.pro 159
USDCAD.pro 1
US500.pro 37
GB100.pro -2
PL20.pro -18
USDPLN.pro -17
GBPUSD.pro 27
AUDUSD.pro -1
COFFEE.pro 40
PALLAD.pro 5
EURCHF.pro 20
SILVER.pro 47
NZDUSD.pro 0
FR40.pro 1
GBPCHF.pro -14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US100.pro 18K
GOLD.pro 12K
EURUSD.pro 414
DE30.pro 21K
OILWTI.pro 529
ETHUSD -2.1K
US30.pro -54
USDJPY.pro 323
GBPJPY.pro 262
NATGAS.pro 274
JP225.pro 8.6K
BTCUSD -419K
SOLUSD -1.1K
COCOA.pro 1.5K
USDCAD.pro 98
US500.pro 685
GB100.pro 19
PL20.pro -300
USDPLN.pro -262
GBPUSD.pro 771
AUDUSD.pro -20
COFFEE.pro 3.7K
PALLAD.pro 45
EURCHF.pro 232
SILVER.pro 2.9K
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 44
GBPCHF.pro -265
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +624.91 PLN
最悪のトレード: -561 PLN
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +426.57 PLN
最大連続損失: -349.35 PLN

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDATMS-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.02 01:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.22% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Professional trader777
30 USD/月
23%
0
0
USD
13K
PLN
36
0%
771
58%
98%
1.47
7.56
PLN
36%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください