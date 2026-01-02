- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
771
利益トレード:
452 (58.62%)
損失トレード:
319 (41.37%)
ベストトレード:
624.91 PLN
最悪のトレード:
-561.16 PLN
総利益:
18 082.15 PLN (455 643 pips)
総損失:
-12 253.59 PLN (806 944 pips)
最大連続の勝ち:
15 (426.57 PLN)
最大連続利益:
1 450.07 PLN (10)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
97.89%
最大入金額:
2.59%
最近のトレード:
57 分前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
3.84
長いトレード:
435 (56.42%)
短いトレード:
336 (43.58%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
7.56 PLN
平均利益:
40.00 PLN
平均損失:
-38.41 PLN
最大連続の負け:
9 (-349.35 PLN)
最大連続損失:
-919.14 PLN (4)
月間成長:
3.87%
年間予想:
46.94%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 072.04 PLN
最大の:
1 517.23 PLN (35.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.27% (1 116.85 PLN)
エクイティによる:
0.23% (29.46 PLN)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US100.pro
|256
|GOLD.pro
|107
|EURUSD.pro
|80
|DE30.pro
|71
|OILWTI.pro
|46
|ETHUSD
|46
|US30.pro
|33
|USDJPY.pro
|20
|GBPJPY.pro
|14
|NATGAS.pro
|12
|JP225.pro
|12
|BTCUSD
|9
|SOLUSD
|9
|COCOA.pro
|8
|USDCAD.pro
|7
|US500.pro
|6
|GB100.pro
|5
|PL20.pro
|4
|USDPLN.pro
|4
|GBPUSD.pro
|4
|AUDUSD.pro
|3
|COFFEE.pro
|3
|PALLAD.pro
|3
|EURCHF.pro
|3
|SILVER.pro
|3
|NZDUSD.pro
|1
|FR40.pro
|1
|GBPCHF.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US100.pro
|511
|GOLD.pro
|84
|EURUSD.pro
|106
|DE30.pro
|799
|OILWTI.pro
|98
|ETHUSD
|-77
|US30.pro
|-42
|USDJPY.pro
|-55
|GBPJPY.pro
|27
|NATGAS.pro
|23
|JP225.pro
|41
|BTCUSD
|-48
|SOLUSD
|-24
|COCOA.pro
|159
|USDCAD.pro
|1
|US500.pro
|37
|GB100.pro
|-2
|PL20.pro
|-18
|USDPLN.pro
|-17
|GBPUSD.pro
|27
|AUDUSD.pro
|-1
|COFFEE.pro
|40
|PALLAD.pro
|5
|EURCHF.pro
|20
|SILVER.pro
|47
|NZDUSD.pro
|0
|FR40.pro
|1
|GBPCHF.pro
|-14
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US100.pro
|18K
|GOLD.pro
|12K
|EURUSD.pro
|414
|DE30.pro
|21K
|OILWTI.pro
|529
|ETHUSD
|-2.1K
|US30.pro
|-54
|USDJPY.pro
|323
|GBPJPY.pro
|262
|NATGAS.pro
|274
|JP225.pro
|8.6K
|BTCUSD
|-419K
|SOLUSD
|-1.1K
|COCOA.pro
|1.5K
|USDCAD.pro
|98
|US500.pro
|685
|GB100.pro
|19
|PL20.pro
|-300
|USDPLN.pro
|-262
|GBPUSD.pro
|771
|AUDUSD.pro
|-20
|COFFEE.pro
|3.7K
|PALLAD.pro
|45
|EURCHF.pro
|232
|SILVER.pro
|2.9K
|NZDUSD.pro
|1
|FR40.pro
|44
|GBPCHF.pro
|-265
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +624.91 PLN
最悪のトレード: -561 PLN
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +426.57 PLN
最大連続損失: -349.35 PLN
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDATMS-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
23%
0
0
USD
USD
13K
PLN
PLN
36
0%
771
58%
98%
1.47
7.56
PLN
PLN
36%
1:100