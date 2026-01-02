SignauxSections
Lukasz Tuchacz

Professional trader777

Lukasz Tuchacz
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 23%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
769
Bénéfice trades:
450 (58.51%)
Perte trades:
319 (41.48%)
Meilleure transaction:
624.91 PLN
Pire transaction:
-561.16 PLN
Bénéfice brut:
18 046.26 PLN (453 340 pips)
Perte brute:
-12 253.59 PLN (806 944 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (390.68 PLN)
Bénéfice consécutif maximal:
1 450.07 PLN (10)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
96.62%
Charge de dépôt maximale:
2.59%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
3.82
Longs trades:
433 (56.31%)
Courts trades:
336 (43.69%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
7.53 PLN
Bénéfice moyen:
40.10 PLN
Perte moyenne:
-38.41 PLN
Pertes consécutives maximales:
9 (-349.35 PLN)
Perte consécutive maximale:
-919.14 PLN (4)
Croissance mensuelle:
3.58%
Prévision annuelle:
43.44%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 072.04 PLN
Maximal:
1 517.23 PLN (35.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.27% (1 116.85 PLN)
Par fonds propres:
0.23% (29.46 PLN)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100.pro 256
GOLD.pro 106
EURUSD.pro 80
DE30.pro 71
OILWTI.pro 46
ETHUSD 46
US30.pro 33
USDJPY.pro 20
GBPJPY.pro 14
NATGAS.pro 12
JP225.pro 12
BTCUSD 9
SOLUSD 9
COCOA.pro 8
USDCAD.pro 7
US500.pro 6
GB100.pro 5
PL20.pro 4
USDPLN.pro 4
GBPUSD.pro 4
AUDUSD.pro 3
COFFEE.pro 3
PALLAD.pro 3
EURCHF.pro 3
SILVER.pro 2
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 1
GBPCHF.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100.pro 511
GOLD.pro 78
EURUSD.pro 106
DE30.pro 799
OILWTI.pro 98
ETHUSD -77
US30.pro -42
USDJPY.pro -55
GBPJPY.pro 27
NATGAS.pro 23
JP225.pro 41
BTCUSD -48
SOLUSD -24
COCOA.pro 159
USDCAD.pro 1
US500.pro 37
GB100.pro -2
PL20.pro -18
USDPLN.pro -17
GBPUSD.pro 27
AUDUSD.pro -1
COFFEE.pro 40
PALLAD.pro 5
EURCHF.pro 20
SILVER.pro 42
NZDUSD.pro 0
FR40.pro 1
GBPCHF.pro -14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100.pro 18K
GOLD.pro 9.8K
EURUSD.pro 414
DE30.pro 21K
OILWTI.pro 529
ETHUSD -2.1K
US30.pro -54
USDJPY.pro 323
GBPJPY.pro 262
NATGAS.pro 274
JP225.pro 8.6K
BTCUSD -419K
SOLUSD -1.1K
COCOA.pro 1.5K
USDCAD.pro 98
US500.pro 685
GB100.pro 19
PL20.pro -300
USDPLN.pro -262
GBPUSD.pro 771
AUDUSD.pro -20
COFFEE.pro 3.7K
PALLAD.pro 45
EURCHF.pro 232
SILVER.pro 2.5K
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 44
GBPCHF.pro -265
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +624.91 PLN
Pire transaction: -561 PLN
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +390.68 PLN
Perte consécutive maximale: -349.35 PLN

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDATMS-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2026.01.02 01:47
2026.01.02 01:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.22% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Professional trader777
30 USD par mois
23%
0
0
USD
13K
PLN
35
0%
769
58%
97%
1.47
7.53
PLN
36%
1:100
Copier

