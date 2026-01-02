信号部分
Lukasz Tuchacz

Professional trader777

Lukasz Tuchacz
可靠性
35
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 23%
OANDATMS-MT5
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
769
盈利交易:
450 (58.51%)
亏损交易:
319 (41.48%)
最好交易:
624.91 PLN
最差交易:
-561.16 PLN
毛利:
18 046.26 PLN (453 340 pips)
毛利亏损:
-12 253.59 PLN (806 944 pips)
最大连续赢利:
13 (390.68 PLN)
最大连续盈利:
1 450.07 PLN (10)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
97.89%
最大入金加载:
2.59%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
11 小时
采收率:
3.82
长期交易:
433 (56.31%)
短期交易:
336 (43.69%)
利润因子:
1.47
预期回报:
7.53 PLN
平均利润:
40.10 PLN
平均损失:
-38.41 PLN
最大连续失误:
9 (-349.35 PLN)
最大连续亏损:
-919.14 PLN (4)
每月增长:
3.58%
年度预测:
43.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 072.04 PLN
最大值:
1 517.23 PLN (35.61%)
相对跌幅:
结余:
36.27% (1 116.85 PLN)
净值:
0.23% (29.46 PLN)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US100.pro 256
GOLD.pro 106
EURUSD.pro 80
DE30.pro 71
OILWTI.pro 46
ETHUSD 46
US30.pro 33
USDJPY.pro 20
GBPJPY.pro 14
NATGAS.pro 12
JP225.pro 12
BTCUSD 9
SOLUSD 9
COCOA.pro 8
USDCAD.pro 7
US500.pro 6
GB100.pro 5
PL20.pro 4
USDPLN.pro 4
GBPUSD.pro 4
AUDUSD.pro 3
COFFEE.pro 3
PALLAD.pro 3
EURCHF.pro 3
SILVER.pro 2
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 1
GBPCHF.pro 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US100.pro 511
GOLD.pro 78
EURUSD.pro 106
DE30.pro 799
OILWTI.pro 98
ETHUSD -77
US30.pro -42
USDJPY.pro -55
GBPJPY.pro 27
NATGAS.pro 23
JP225.pro 41
BTCUSD -48
SOLUSD -24
COCOA.pro 159
USDCAD.pro 1
US500.pro 37
GB100.pro -2
PL20.pro -18
USDPLN.pro -17
GBPUSD.pro 27
AUDUSD.pro -1
COFFEE.pro 40
PALLAD.pro 5
EURCHF.pro 20
SILVER.pro 42
NZDUSD.pro 0
FR40.pro 1
GBPCHF.pro -14
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US100.pro 18K
GOLD.pro 9.8K
EURUSD.pro 414
DE30.pro 21K
OILWTI.pro 529
ETHUSD -2.1K
US30.pro -54
USDJPY.pro 323
GBPJPY.pro 262
NATGAS.pro 274
JP225.pro 8.6K
BTCUSD -419K
SOLUSD -1.1K
COCOA.pro 1.5K
USDCAD.pro 98
US500.pro 685
GB100.pro 19
PL20.pro -300
USDPLN.pro -262
GBPUSD.pro 771
AUDUSD.pro -20
COFFEE.pro 3.7K
PALLAD.pro 45
EURCHF.pro 232
SILVER.pro 2.5K
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 44
GBPCHF.pro -265
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +624.91 PLN
最差交易: -561 PLN
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +390.68 PLN
最大连续亏损: -349.35 PLN

2026.01.02 01:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.22% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
