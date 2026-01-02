SegnaliSezioni
Lukasz Tuchacz

Professional trader777

Lukasz Tuchacz
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 23%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
769
Profit Trade:
450 (58.51%)
Loss Trade:
319 (41.48%)
Best Trade:
624.91 PLN
Worst Trade:
-561.16 PLN
Profitto lordo:
18 046.26 PLN (453 340 pips)
Perdita lorda:
-12 253.59 PLN (806 944 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (390.68 PLN)
Massimo profitto consecutivo:
1 450.07 PLN (10)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
96.62%
Massimo carico di deposito:
2.59%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
3.82
Long Trade:
433 (56.31%)
Short Trade:
336 (43.69%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
7.53 PLN
Profitto medio:
40.10 PLN
Perdita media:
-38.41 PLN
Massime perdite consecutive:
9 (-349.35 PLN)
Massima perdita consecutiva:
-919.14 PLN (4)
Crescita mensile:
3.58%
Previsione annuale:
43.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 072.04 PLN
Massimale:
1 517.23 PLN (35.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.27% (1 116.85 PLN)
Per equità:
0.23% (29.46 PLN)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100.pro 256
GOLD.pro 106
EURUSD.pro 80
DE30.pro 71
OILWTI.pro 46
ETHUSD 46
US30.pro 33
USDJPY.pro 20
GBPJPY.pro 14
NATGAS.pro 12
JP225.pro 12
BTCUSD 9
SOLUSD 9
COCOA.pro 8
USDCAD.pro 7
US500.pro 6
GB100.pro 5
PL20.pro 4
USDPLN.pro 4
GBPUSD.pro 4
AUDUSD.pro 3
COFFEE.pro 3
PALLAD.pro 3
EURCHF.pro 3
SILVER.pro 2
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 1
GBPCHF.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100.pro 511
GOLD.pro 78
EURUSD.pro 106
DE30.pro 799
OILWTI.pro 98
ETHUSD -77
US30.pro -42
USDJPY.pro -55
GBPJPY.pro 27
NATGAS.pro 23
JP225.pro 41
BTCUSD -48
SOLUSD -24
COCOA.pro 159
USDCAD.pro 1
US500.pro 37
GB100.pro -2
PL20.pro -18
USDPLN.pro -17
GBPUSD.pro 27
AUDUSD.pro -1
COFFEE.pro 40
PALLAD.pro 5
EURCHF.pro 20
SILVER.pro 42
NZDUSD.pro 0
FR40.pro 1
GBPCHF.pro -14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100.pro 18K
GOLD.pro 9.8K
EURUSD.pro 414
DE30.pro 21K
OILWTI.pro 529
ETHUSD -2.1K
US30.pro -54
USDJPY.pro 323
GBPJPY.pro 262
NATGAS.pro 274
JP225.pro 8.6K
BTCUSD -419K
SOLUSD -1.1K
COCOA.pro 1.5K
USDCAD.pro 98
US500.pro 685
GB100.pro 19
PL20.pro -300
USDPLN.pro -262
GBPUSD.pro 771
AUDUSD.pro -20
COFFEE.pro 3.7K
PALLAD.pro 45
EURCHF.pro 232
SILVER.pro 2.5K
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 44
GBPCHF.pro -265
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +624.91 PLN
Worst Trade: -561 PLN
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +390.68 PLN
Massima perdita consecutiva: -349.35 PLN

2026.01.02 01:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.22% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
