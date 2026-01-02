SignalsSections
Lukasz Tuchacz

Professional trader777

Lukasz Tuchacz
0 reviews
Reliability
36 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 23%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
771
Profit Trades:
452 (58.62%)
Loss Trades:
319 (41.37%)
Best trade:
624.91 PLN
Worst trade:
-561.16 PLN
Gross Profit:
18 082.15 PLN (455 643 pips)
Gross Loss:
-12 253.59 PLN (806 944 pips)
Maximum consecutive wins:
15 (426.57 PLN)
Maximal consecutive profit:
1 450.07 PLN (10)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading activity:
97.89%
Max deposit load:
2.59%
Latest trade:
27 minutes ago
Trades per week:
13
Avg holding time:
11 hours
Recovery Factor:
3.84
Long Trades:
435 (56.42%)
Short Trades:
336 (43.58%)
Profit Factor:
1.48
Expected Payoff:
7.56 PLN
Average Profit:
40.00 PLN
Average Loss:
-38.41 PLN
Maximum consecutive losses:
9 (-349.35 PLN)
Maximal consecutive loss:
-919.14 PLN (4)
Monthly growth:
3.87%
Annual Forecast:
46.94%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 072.04 PLN
Maximal:
1 517.23 PLN (35.61%)
Relative drawdown:
By Balance:
36.27% (1 116.85 PLN)
By Equity:
0.23% (29.46 PLN)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
US100.pro 256
GOLD.pro 107
EURUSD.pro 80
DE30.pro 71
OILWTI.pro 46
ETHUSD 46
US30.pro 33
USDJPY.pro 20
GBPJPY.pro 14
NATGAS.pro 12
JP225.pro 12
BTCUSD 9
SOLUSD 9
COCOA.pro 8
USDCAD.pro 7
US500.pro 6
GB100.pro 5
PL20.pro 4
USDPLN.pro 4
GBPUSD.pro 4
AUDUSD.pro 3
COFFEE.pro 3
PALLAD.pro 3
EURCHF.pro 3
SILVER.pro 3
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 1
GBPCHF.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
US100.pro 511
GOLD.pro 84
EURUSD.pro 106
DE30.pro 799
OILWTI.pro 98
ETHUSD -77
US30.pro -42
USDJPY.pro -55
GBPJPY.pro 27
NATGAS.pro 23
JP225.pro 41
BTCUSD -48
SOLUSD -24
COCOA.pro 159
USDCAD.pro 1
US500.pro 37
GB100.pro -2
PL20.pro -18
USDPLN.pro -17
GBPUSD.pro 27
AUDUSD.pro -1
COFFEE.pro 40
PALLAD.pro 5
EURCHF.pro 20
SILVER.pro 47
NZDUSD.pro 0
FR40.pro 1
GBPCHF.pro -14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
US100.pro 18K
GOLD.pro 12K
EURUSD.pro 414
DE30.pro 21K
OILWTI.pro 529
ETHUSD -2.1K
US30.pro -54
USDJPY.pro 323
GBPJPY.pro 262
NATGAS.pro 274
JP225.pro 8.6K
BTCUSD -419K
SOLUSD -1.1K
COCOA.pro 1.5K
USDCAD.pro 98
US500.pro 685
GB100.pro 19
PL20.pro -300
USDPLN.pro -262
GBPUSD.pro 771
AUDUSD.pro -20
COFFEE.pro 3.7K
PALLAD.pro 45
EURCHF.pro 232
SILVER.pro 2.9K
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 44
GBPCHF.pro -265
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +624.91 PLN
Worst trade: -561 PLN
Maximum consecutive wins: 10
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +426.57 PLN
Maximal consecutive loss: -349.35 PLN

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "OANDATMS-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.01.02 01:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.22% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
