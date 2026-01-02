- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
771
Profit Trades:
452 (58.62%)
Loss Trades:
319 (41.37%)
Best trade:
624.91 PLN
Worst trade:
-561.16 PLN
Gross Profit:
18 082.15 PLN (455 643 pips)
Gross Loss:
-12 253.59 PLN (806 944 pips)
Maximum consecutive wins:
15 (426.57 PLN)
Maximal consecutive profit:
1 450.07 PLN (10)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading activity:
97.89%
Max deposit load:
2.59%
Latest trade:
27 minutes ago
Trades per week:
13
Avg holding time:
11 hours
Recovery Factor:
3.84
Long Trades:
435 (56.42%)
Short Trades:
336 (43.58%)
Profit Factor:
1.48
Expected Payoff:
7.56 PLN
Average Profit:
40.00 PLN
Average Loss:
-38.41 PLN
Maximum consecutive losses:
9 (-349.35 PLN)
Maximal consecutive loss:
-919.14 PLN (4)
Monthly growth:
3.87%
Annual Forecast:
46.94%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 072.04 PLN
Maximal:
1 517.23 PLN (35.61%)
Relative drawdown:
By Balance:
36.27% (1 116.85 PLN)
By Equity:
0.23% (29.46 PLN)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|US100.pro
|256
|GOLD.pro
|107
|EURUSD.pro
|80
|DE30.pro
|71
|OILWTI.pro
|46
|ETHUSD
|46
|US30.pro
|33
|USDJPY.pro
|20
|GBPJPY.pro
|14
|NATGAS.pro
|12
|JP225.pro
|12
|BTCUSD
|9
|SOLUSD
|9
|COCOA.pro
|8
|USDCAD.pro
|7
|US500.pro
|6
|GB100.pro
|5
|PL20.pro
|4
|USDPLN.pro
|4
|GBPUSD.pro
|4
|AUDUSD.pro
|3
|COFFEE.pro
|3
|PALLAD.pro
|3
|EURCHF.pro
|3
|SILVER.pro
|3
|NZDUSD.pro
|1
|FR40.pro
|1
|GBPCHF.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US100.pro
|511
|GOLD.pro
|84
|EURUSD.pro
|106
|DE30.pro
|799
|OILWTI.pro
|98
|ETHUSD
|-77
|US30.pro
|-42
|USDJPY.pro
|-55
|GBPJPY.pro
|27
|NATGAS.pro
|23
|JP225.pro
|41
|BTCUSD
|-48
|SOLUSD
|-24
|COCOA.pro
|159
|USDCAD.pro
|1
|US500.pro
|37
|GB100.pro
|-2
|PL20.pro
|-18
|USDPLN.pro
|-17
|GBPUSD.pro
|27
|AUDUSD.pro
|-1
|COFFEE.pro
|40
|PALLAD.pro
|5
|EURCHF.pro
|20
|SILVER.pro
|47
|NZDUSD.pro
|0
|FR40.pro
|1
|GBPCHF.pro
|-14
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US100.pro
|18K
|GOLD.pro
|12K
|EURUSD.pro
|414
|DE30.pro
|21K
|OILWTI.pro
|529
|ETHUSD
|-2.1K
|US30.pro
|-54
|USDJPY.pro
|323
|GBPJPY.pro
|262
|NATGAS.pro
|274
|JP225.pro
|8.6K
|BTCUSD
|-419K
|SOLUSD
|-1.1K
|COCOA.pro
|1.5K
|USDCAD.pro
|98
|US500.pro
|685
|GB100.pro
|19
|PL20.pro
|-300
|USDPLN.pro
|-262
|GBPUSD.pro
|771
|AUDUSD.pro
|-20
|COFFEE.pro
|3.7K
|PALLAD.pro
|45
|EURCHF.pro
|232
|SILVER.pro
|2.9K
|NZDUSD.pro
|1
|FR40.pro
|44
|GBPCHF.pro
|-265
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +624.91 PLN
Worst trade: -561 PLN
Maximum consecutive wins: 10
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +426.57 PLN
Maximal consecutive loss: -349.35 PLN
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "OANDATMS-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
No reviews
