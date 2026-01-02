SinaisSeções
Lukasz Tuchacz

Professional trader777

Lukasz Tuchacz
0 comentários
Confiabilidade
36 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 23%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
771
Negociações com lucro:
452 (58.62%)
Negociações com perda:
319 (41.37%)
Melhor negociação:
624.91 PLN
Pior negociação:
-561.16 PLN
Lucro bruto:
18 082.15 PLN (455 643 pips)
Perda bruta:
-12 253.59 PLN (806 944 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (426.57 PLN)
Máximo lucro consecutivo:
1 450.07 PLN (10)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
97.89%
Depósito máximo carregado:
2.59%
Último negócio:
49 minutos atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
3.84
Negociações longas:
435 (56.42%)
Negociações curtas:
336 (43.58%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
7.56 PLN
Lucro médio:
40.00 PLN
Perda média:
-38.41 PLN
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-349.35 PLN)
Máxima perda consecutiva:
-919.14 PLN (4)
Crescimento mensal:
3.87%
Previsão anual:
46.94%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 072.04 PLN
Máximo:
1 517.23 PLN (35.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.27% (1 116.85 PLN)
Pelo Capital Líquido:
0.23% (29.46 PLN)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US100.pro 256
GOLD.pro 107
EURUSD.pro 80
DE30.pro 71
OILWTI.pro 46
ETHUSD 46
US30.pro 33
USDJPY.pro 20
GBPJPY.pro 14
NATGAS.pro 12
JP225.pro 12
BTCUSD 9
SOLUSD 9
COCOA.pro 8
USDCAD.pro 7
US500.pro 6
GB100.pro 5
PL20.pro 4
USDPLN.pro 4
GBPUSD.pro 4
AUDUSD.pro 3
COFFEE.pro 3
PALLAD.pro 3
EURCHF.pro 3
SILVER.pro 3
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 1
GBPCHF.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US100.pro 511
GOLD.pro 84
EURUSD.pro 106
DE30.pro 799
OILWTI.pro 98
ETHUSD -77
US30.pro -42
USDJPY.pro -55
GBPJPY.pro 27
NATGAS.pro 23
JP225.pro 41
BTCUSD -48
SOLUSD -24
COCOA.pro 159
USDCAD.pro 1
US500.pro 37
GB100.pro -2
PL20.pro -18
USDPLN.pro -17
GBPUSD.pro 27
AUDUSD.pro -1
COFFEE.pro 40
PALLAD.pro 5
EURCHF.pro 20
SILVER.pro 47
NZDUSD.pro 0
FR40.pro 1
GBPCHF.pro -14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US100.pro 18K
GOLD.pro 12K
EURUSD.pro 414
DE30.pro 21K
OILWTI.pro 529
ETHUSD -2.1K
US30.pro -54
USDJPY.pro 323
GBPJPY.pro 262
NATGAS.pro 274
JP225.pro 8.6K
BTCUSD -419K
SOLUSD -1.1K
COCOA.pro 1.5K
USDCAD.pro 98
US500.pro 685
GB100.pro 19
PL20.pro -300
USDPLN.pro -262
GBPUSD.pro 771
AUDUSD.pro -20
COFFEE.pro 3.7K
PALLAD.pro 45
EURCHF.pro 232
SILVER.pro 2.9K
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 44
GBPCHF.pro -265
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +624.91 PLN
Pior negociação: -561 PLN
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +426.57 PLN
Máxima perda consecutiva: -349.35 PLN

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDATMS-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.02 01:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.22% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
