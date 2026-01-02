- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
771
Negociações com lucro:
452 (58.62%)
Negociações com perda:
319 (41.37%)
Melhor negociação:
624.91 PLN
Pior negociação:
-561.16 PLN
Lucro bruto:
18 082.15 PLN (455 643 pips)
Perda bruta:
-12 253.59 PLN (806 944 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (426.57 PLN)
Máximo lucro consecutivo:
1 450.07 PLN (10)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
97.89%
Depósito máximo carregado:
2.59%
Último negócio:
49 minutos atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
3.84
Negociações longas:
435 (56.42%)
Negociações curtas:
336 (43.58%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
7.56 PLN
Lucro médio:
40.00 PLN
Perda média:
-38.41 PLN
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-349.35 PLN)
Máxima perda consecutiva:
-919.14 PLN (4)
Crescimento mensal:
3.87%
Previsão anual:
46.94%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 072.04 PLN
Máximo:
1 517.23 PLN (35.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.27% (1 116.85 PLN)
Pelo Capital Líquido:
0.23% (29.46 PLN)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US100.pro
|256
|GOLD.pro
|107
|EURUSD.pro
|80
|DE30.pro
|71
|OILWTI.pro
|46
|ETHUSD
|46
|US30.pro
|33
|USDJPY.pro
|20
|GBPJPY.pro
|14
|NATGAS.pro
|12
|JP225.pro
|12
|BTCUSD
|9
|SOLUSD
|9
|COCOA.pro
|8
|USDCAD.pro
|7
|US500.pro
|6
|GB100.pro
|5
|PL20.pro
|4
|USDPLN.pro
|4
|GBPUSD.pro
|4
|AUDUSD.pro
|3
|COFFEE.pro
|3
|PALLAD.pro
|3
|EURCHF.pro
|3
|SILVER.pro
|3
|NZDUSD.pro
|1
|FR40.pro
|1
|GBPCHF.pro
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US100.pro
|511
|GOLD.pro
|84
|EURUSD.pro
|106
|DE30.pro
|799
|OILWTI.pro
|98
|ETHUSD
|-77
|US30.pro
|-42
|USDJPY.pro
|-55
|GBPJPY.pro
|27
|NATGAS.pro
|23
|JP225.pro
|41
|BTCUSD
|-48
|SOLUSD
|-24
|COCOA.pro
|159
|USDCAD.pro
|1
|US500.pro
|37
|GB100.pro
|-2
|PL20.pro
|-18
|USDPLN.pro
|-17
|GBPUSD.pro
|27
|AUDUSD.pro
|-1
|COFFEE.pro
|40
|PALLAD.pro
|5
|EURCHF.pro
|20
|SILVER.pro
|47
|NZDUSD.pro
|0
|FR40.pro
|1
|GBPCHF.pro
|-14
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US100.pro
|18K
|GOLD.pro
|12K
|EURUSD.pro
|414
|DE30.pro
|21K
|OILWTI.pro
|529
|ETHUSD
|-2.1K
|US30.pro
|-54
|USDJPY.pro
|323
|GBPJPY.pro
|262
|NATGAS.pro
|274
|JP225.pro
|8.6K
|BTCUSD
|-419K
|SOLUSD
|-1.1K
|COCOA.pro
|1.5K
|USDCAD.pro
|98
|US500.pro
|685
|GB100.pro
|19
|PL20.pro
|-300
|USDPLN.pro
|-262
|GBPUSD.pro
|771
|AUDUSD.pro
|-20
|COFFEE.pro
|3.7K
|PALLAD.pro
|45
|EURCHF.pro
|232
|SILVER.pro
|2.9K
|NZDUSD.pro
|1
|FR40.pro
|44
|GBPCHF.pro
|-265
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +624.91 PLN
Pior negociação: -561 PLN
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +426.57 PLN
Máxima perda consecutiva: -349.35 PLN
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDATMS-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
23%
0
0
USD
USD
13K
PLN
PLN
36
0%
771
58%
98%
1.47
7.56
PLN
PLN
36%
1:100