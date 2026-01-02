СигналыРазделы
Lukasz Tuchacz

Professional trader777

Lukasz Tuchacz
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 23%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
771
Прибыльных трейдов:
452 (58.62%)
Убыточных трейдов:
319 (41.37%)
Лучший трейд:
624.91 PLN
Худший трейд:
-561.16 PLN
Общая прибыль:
18 082.15 PLN (455 643 pips)
Общий убыток:
-12 253.59 PLN (806 944 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (426.57 PLN)
Макс. прибыль в серии:
1 450.07 PLN (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
97.89%
Макс. загрузка депозита:
2.59%
Последний трейд:
47 минут
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
3.84
Длинных трейдов:
435 (56.42%)
Коротких трейдов:
336 (43.58%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
7.56 PLN
Средняя прибыль:
40.00 PLN
Средний убыток:
-38.41 PLN
Макс. серия проигрышей:
9 (-349.35 PLN)
Макс. убыток в серии:
-919.14 PLN (4)
Прирост в месяц:
3.87%
Годовой прогноз:
46.94%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 072.04 PLN
Максимальная:
1 517.23 PLN (35.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.27% (1 116.85 PLN)
По эквити:
0.23% (29.46 PLN)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US100.pro 256
GOLD.pro 107
EURUSD.pro 80
DE30.pro 71
OILWTI.pro 46
ETHUSD 46
US30.pro 33
USDJPY.pro 20
GBPJPY.pro 14
NATGAS.pro 12
JP225.pro 12
BTCUSD 9
SOLUSD 9
COCOA.pro 8
USDCAD.pro 7
US500.pro 6
GB100.pro 5
PL20.pro 4
USDPLN.pro 4
GBPUSD.pro 4
AUDUSD.pro 3
COFFEE.pro 3
PALLAD.pro 3
EURCHF.pro 3
SILVER.pro 3
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 1
GBPCHF.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US100.pro 511
GOLD.pro 84
EURUSD.pro 106
DE30.pro 799
OILWTI.pro 98
ETHUSD -77
US30.pro -42
USDJPY.pro -55
GBPJPY.pro 27
NATGAS.pro 23
JP225.pro 41
BTCUSD -48
SOLUSD -24
COCOA.pro 159
USDCAD.pro 1
US500.pro 37
GB100.pro -2
PL20.pro -18
USDPLN.pro -17
GBPUSD.pro 27
AUDUSD.pro -1
COFFEE.pro 40
PALLAD.pro 5
EURCHF.pro 20
SILVER.pro 47
NZDUSD.pro 0
FR40.pro 1
GBPCHF.pro -14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US100.pro 18K
GOLD.pro 12K
EURUSD.pro 414
DE30.pro 21K
OILWTI.pro 529
ETHUSD -2.1K
US30.pro -54
USDJPY.pro 323
GBPJPY.pro 262
NATGAS.pro 274
JP225.pro 8.6K
BTCUSD -419K
SOLUSD -1.1K
COCOA.pro 1.5K
USDCAD.pro 98
US500.pro 685
GB100.pro 19
PL20.pro -300
USDPLN.pro -262
GBPUSD.pro 771
AUDUSD.pro -20
COFFEE.pro 3.7K
PALLAD.pro 45
EURCHF.pro 232
SILVER.pro 2.9K
NZDUSD.pro 1
FR40.pro 44
GBPCHF.pro -265
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +624.91 PLN
Худший трейд: -561 PLN
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +426.57 PLN
Макс. убыток в серии: -349.35 PLN

Нет отзывов
2026.01.02 01:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.22% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
