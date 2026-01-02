- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
771
Прибыльных трейдов:
452 (58.62%)
Убыточных трейдов:
319 (41.37%)
Лучший трейд:
624.91 PLN
Худший трейд:
-561.16 PLN
Общая прибыль:
18 082.15 PLN (455 643 pips)
Общий убыток:
-12 253.59 PLN (806 944 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (426.57 PLN)
Макс. прибыль в серии:
1 450.07 PLN (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
97.89%
Макс. загрузка депозита:
2.59%
Последний трейд:
47 минут
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
3.84
Длинных трейдов:
435 (56.42%)
Коротких трейдов:
336 (43.58%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
7.56 PLN
Средняя прибыль:
40.00 PLN
Средний убыток:
-38.41 PLN
Макс. серия проигрышей:
9 (-349.35 PLN)
Макс. убыток в серии:
-919.14 PLN (4)
Прирост в месяц:
3.87%
Годовой прогноз:
46.94%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 072.04 PLN
Максимальная:
1 517.23 PLN (35.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.27% (1 116.85 PLN)
По эквити:
0.23% (29.46 PLN)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US100.pro
|256
|GOLD.pro
|107
|EURUSD.pro
|80
|DE30.pro
|71
|OILWTI.pro
|46
|ETHUSD
|46
|US30.pro
|33
|USDJPY.pro
|20
|GBPJPY.pro
|14
|NATGAS.pro
|12
|JP225.pro
|12
|BTCUSD
|9
|SOLUSD
|9
|COCOA.pro
|8
|USDCAD.pro
|7
|US500.pro
|6
|GB100.pro
|5
|PL20.pro
|4
|USDPLN.pro
|4
|GBPUSD.pro
|4
|AUDUSD.pro
|3
|COFFEE.pro
|3
|PALLAD.pro
|3
|EURCHF.pro
|3
|SILVER.pro
|3
|NZDUSD.pro
|1
|FR40.pro
|1
|GBPCHF.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US100.pro
|511
|GOLD.pro
|84
|EURUSD.pro
|106
|DE30.pro
|799
|OILWTI.pro
|98
|ETHUSD
|-77
|US30.pro
|-42
|USDJPY.pro
|-55
|GBPJPY.pro
|27
|NATGAS.pro
|23
|JP225.pro
|41
|BTCUSD
|-48
|SOLUSD
|-24
|COCOA.pro
|159
|USDCAD.pro
|1
|US500.pro
|37
|GB100.pro
|-2
|PL20.pro
|-18
|USDPLN.pro
|-17
|GBPUSD.pro
|27
|AUDUSD.pro
|-1
|COFFEE.pro
|40
|PALLAD.pro
|5
|EURCHF.pro
|20
|SILVER.pro
|47
|NZDUSD.pro
|0
|FR40.pro
|1
|GBPCHF.pro
|-14
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US100.pro
|18K
|GOLD.pro
|12K
|EURUSD.pro
|414
|DE30.pro
|21K
|OILWTI.pro
|529
|ETHUSD
|-2.1K
|US30.pro
|-54
|USDJPY.pro
|323
|GBPJPY.pro
|262
|NATGAS.pro
|274
|JP225.pro
|8.6K
|BTCUSD
|-419K
|SOLUSD
|-1.1K
|COCOA.pro
|1.5K
|USDCAD.pro
|98
|US500.pro
|685
|GB100.pro
|19
|PL20.pro
|-300
|USDPLN.pro
|-262
|GBPUSD.pro
|771
|AUDUSD.pro
|-20
|COFFEE.pro
|3.7K
|PALLAD.pro
|45
|EURCHF.pro
|232
|SILVER.pro
|2.9K
|NZDUSD.pro
|1
|FR40.pro
|44
|GBPCHF.pro
|-265
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +624.91 PLN
Худший трейд: -561 PLN
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +426.57 PLN
Макс. убыток в серии: -349.35 PLN
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDATMS-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
13K
PLN
PLN
36
0%
771
58%
98%
1.47
7.56
PLN
PLN
36%
1:100