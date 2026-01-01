SinyallerBölümler
Ariandi Fauzi

Ariandi24

Ariandi Fauzi
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -18%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
198
Kârla kapanan işlemler:
86 (43.43%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (56.57%)
En iyi işlem:
240.85 USD
En kötü işlem:
-102.55 USD
Brüt kâr:
4 768.16 USD (236 914 pips)
Brüt zarar:
-5 220.05 USD (245 449 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (159.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
567.25 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
143 (72.22%)
Satış işlemleri:
55 (27.78%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-2.28 USD
Ortalama kâr:
55.44 USD
Ortalama zarar:
-46.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-789.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-789.64 USD (12)
Aylık büyüme:
-25.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
462.92 USD
Maksimum:
1 389.38 USD (35.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.27% (1 378.35 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 187
EURJPY 4
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -432
EURJPY -3
AUDJPY -1
CADJPY -27
NZDJPY 24
USDJPY -13
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -7.5K
EURJPY 0
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
USDJPY -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +240.85 USD
En kötü işlem: -103 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +159.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -789.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BossaFX-Real
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 16
FXOpen-Real1
0.00 × 8
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MBTrading-Live
0.00 × 9
QTrade-Server
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TMS-Live
0.00 × 5
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 12
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 4
copy trade real
İnceleme yok
2026.01.01 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 18:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 17:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
