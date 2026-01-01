СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Ariandi24
Ariandi Fauzi

Ariandi24

Ariandi Fauzi
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -18%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
198
Прибыльных трейдов:
86 (43.43%)
Убыточных трейдов:
112 (56.57%)
Лучший трейд:
240.85 USD
Худший трейд:
-102.55 USD
Общая прибыль:
4 768.16 USD (236 914 pips)
Общий убыток:
-5 220.05 USD (245 449 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (159.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
567.25 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
143 (72.22%)
Коротких трейдов:
55 (27.78%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-2.28 USD
Средняя прибыль:
55.44 USD
Средний убыток:
-46.61 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-789.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-789.64 USD (12)
Прирост в месяц:
-25.97%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
462.92 USD
Максимальная:
1 389.38 USD (35.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.27% (1 378.35 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 187
EURJPY 4
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -432
EURJPY -3
AUDJPY -1
CADJPY -27
NZDJPY 24
USDJPY -13
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -7.5K
EURJPY 0
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
USDJPY -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +240.85 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +159.86 USD
Макс. убыток в серии: -789.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BossaFX-Real
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 16
FXOpen-Real1
0.00 × 8
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MBTrading-Live
0.00 × 9
QTrade-Server
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TMS-Live
0.00 × 5
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 12
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 4
еще 267...
copy trade real
Нет отзывов
2026.01.01 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 18:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 17:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
