- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
198
Прибыльных трейдов:
86 (43.43%)
Убыточных трейдов:
112 (56.57%)
Лучший трейд:
240.85 USD
Худший трейд:
-102.55 USD
Общая прибыль:
4 768.16 USD (236 914 pips)
Общий убыток:
-5 220.05 USD (245 449 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (159.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
567.25 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
143 (72.22%)
Коротких трейдов:
55 (27.78%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-2.28 USD
Средняя прибыль:
55.44 USD
Средний убыток:
-46.61 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-789.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-789.64 USD (12)
Прирост в месяц:
-25.97%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
462.92 USD
Максимальная:
1 389.38 USD (35.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.27% (1 378.35 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-432
|EURJPY
|-3
|AUDJPY
|-1
|CADJPY
|-27
|NZDJPY
|24
|USDJPY
|-13
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-7.5K
|EURJPY
|0
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +240.85 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +159.86 USD
Макс. убыток в серии: -789.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BossaFX-Real
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 16
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 8
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MBTrading-Live
|0.00 × 9
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TMS-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 12
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 4
еще 267...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
copy trade real
Нет отзывов