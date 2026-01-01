信号部分
Ariandi Fauzi

Ariandi24

Ariandi Fauzi
9
0 / 0 USD
增长自 2025 -18%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
198
盈利交易:
86 (43.43%)
亏损交易:
112 (56.57%)
最好交易:
240.85 USD
最差交易:
-102.55 USD
毛利:
4 768.16 USD (236 914 pips)
毛利亏损:
-5 220.05 USD (245 449 pips)
最大连续赢利:
8 (159.86 USD)
最大连续盈利:
567.25 USD (7)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
55
平均持有时间:
15 小时
采收率:
-0.33
长期交易:
143 (72.22%)
短期交易:
55 (27.78%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-2.28 USD
平均利润:
55.44 USD
平均损失:
-46.61 USD
最大连续失误:
12 (-789.64 USD)
最大连续亏损:
-789.64 USD (12)
每月增长:
-25.97%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
462.92 USD
最大值:
1 389.38 USD (35.39%)
相对跌幅:
结余:
37.27% (1 378.35 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 187
EURJPY 4
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -432
EURJPY -3
AUDJPY -1
CADJPY -27
NZDJPY 24
USDJPY -13
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -7.5K
EURJPY 0
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
USDJPY -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +240.85 USD
最差交易: -103 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +159.86 USD
最大连续亏损: -789.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BossaFX-Real
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 16
FXOpen-Real1
0.00 × 8
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MBTrading-Live
0.00 × 9
QTrade-Server
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TMS-Live
0.00 × 5
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 12
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 4
267 更多...
copy trade real
没有评论
2026.01.01 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 18:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 17:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
