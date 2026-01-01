- 成长
交易:
198
盈利交易:
86 (43.43%)
亏损交易:
112 (56.57%)
最好交易:
240.85 USD
最差交易:
-102.55 USD
毛利:
4 768.16 USD (236 914 pips)
毛利亏损:
-5 220.05 USD (245 449 pips)
最大连续赢利:
8 (159.86 USD)
最大连续盈利:
567.25 USD (7)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
55
平均持有时间:
15 小时
采收率:
-0.33
长期交易:
143 (72.22%)
短期交易:
55 (27.78%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-2.28 USD
平均利润:
55.44 USD
平均损失:
-46.61 USD
最大连续失误:
12 (-789.64 USD)
最大连续亏损:
-789.64 USD (12)
每月增长:
-25.97%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
462.92 USD
最大值:
1 389.38 USD (35.39%)
相对跌幅:
结余:
37.27% (1 378.35 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-432
|EURJPY
|-3
|AUDJPY
|-1
|CADJPY
|-27
|NZDJPY
|24
|USDJPY
|-13
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-7.5K
|EURJPY
|0
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
最好交易: +240.85 USD
最差交易: -103 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +159.86 USD
最大连续亏损: -789.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BossaFX-Real
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 16
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 8
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MBTrading-Live
|0.00 × 9
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TMS-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 12
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 4
