- 자본
- 축소
트레이드:
233
이익 거래:
109 (46.78%)
손실 거래:
124 (53.22%)
최고의 거래:
240.85 USD
최악의 거래:
-102.55 USD
총 수익:
5 485.93 USD (288 431 pips)
총 손실:
-5 701.50 USD (265 412 pips)
연속 최대 이익:
11 (418.04 USD)
연속 최대 이익:
567.25 USD (7)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
77.71%
최대 입금량:
9.73%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
-0.14
롱(주식매수):
174 (74.68%)
숏(주식차입매도):
59 (25.32%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.93 USD
평균 이익:
50.33 USD
평균 손실:
-45.98 USD
연속 최대 손실:
12 (-789.64 USD)
연속 최대 손실:
-789.64 USD (12)
월별 성장률:
4.88%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
629.86 USD
최대한의:
1 556.32 USD (39.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.71% (1 556.32 USD)
자본금별:
1.20% (24.89 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|222
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-196
|EURJPY
|-3
|AUDJPY
|-1
|CADJPY
|-27
|NZDJPY
|24
|USDJPY
|-13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|24K
|EURJPY
|0
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +240.85 USD
최악의 거래: -103 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +418.04 USD
연속 최대 손실: -789.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 8
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 4
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 12
|
TMS-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 3
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 16
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
MBTrading-Live
|0.00 × 9
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
copy trade real
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
-8%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
9
0%
233
46%
78%
0.96
-0.93
USD
USD
43%
1:50