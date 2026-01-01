리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXOpen-Real1 0.00 × 8 Exness-Real16 0.00 × 2 MGK-MAIN 0.00 × 5 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 ForexPlace-Main Server 3 0.00 × 4 OANDA-MT4 FXTrade JP 0.00 × 12 TMS-Live 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 4 QTrade-Server 0.00 × 1 BossaFX-Real 0.00 × 3 FXPRIMUS-Live-3 0.00 × 16 GhanaFX-Main 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 Deltastock-Live 0.00 × 1 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 3 MBTrading-Live 0.00 × 9 NetoTrade-Primary 0.00 × 1 AFX-Real 0.00 × 4 Exness-Real29 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 NordGroupInv-Real5 0.00 × 2 LiqCon-Live2 0.00 × 1 WindsorBrokers-REAL 0.00 × 1 ATCBrokers-US Live 0.00 × 6 268 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오