Ariandi Fauzi

Ariandi24

Ariandi Fauzi
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -18%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
198
Negociações com lucro:
86 (43.43%)
Negociações com perda:
112 (56.57%)
Melhor negociação:
240.85 USD
Pior negociação:
-102.55 USD
Lucro bruto:
4 768.16 USD (236 914 pips)
Perda bruta:
-5 220.05 USD (245 449 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (159.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
567.25 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
-0.33
Negociações longas:
143 (72.22%)
Negociações curtas:
55 (27.78%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-2.28 USD
Lucro médio:
55.44 USD
Perda média:
-46.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-789.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-789.64 USD (12)
Crescimento mensal:
-25.97%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
462.92 USD
Máximo:
1 389.38 USD (35.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.27% (1 378.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 187
EURJPY 4
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -432
EURJPY -3
AUDJPY -1
CADJPY -27
NZDJPY 24
USDJPY -13
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -7.5K
EURJPY 0
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
USDJPY -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +240.85 USD
Pior negociação: -103 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +159.86 USD
Máxima perda consecutiva: -789.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BossaFX-Real
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 16
FXOpen-Real1
0.00 × 8
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MBTrading-Live
0.00 × 9
QTrade-Server
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TMS-Live
0.00 × 5
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 12
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 4
267 mais ...
copy trade real
Sem comentários
2026.01.01 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 18:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 17:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
