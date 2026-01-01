- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
198
Negociações com lucro:
86 (43.43%)
Negociações com perda:
112 (56.57%)
Melhor negociação:
240.85 USD
Pior negociação:
-102.55 USD
Lucro bruto:
4 768.16 USD (236 914 pips)
Perda bruta:
-5 220.05 USD (245 449 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (159.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
567.25 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
-0.33
Negociações longas:
143 (72.22%)
Negociações curtas:
55 (27.78%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-2.28 USD
Lucro médio:
55.44 USD
Perda média:
-46.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-789.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-789.64 USD (12)
Crescimento mensal:
-25.97%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
462.92 USD
Máximo:
1 389.38 USD (35.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.27% (1 378.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-432
|EURJPY
|-3
|AUDJPY
|-1
|CADJPY
|-27
|NZDJPY
|24
|USDJPY
|-13
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-7.5K
|EURJPY
|0
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +240.85 USD
Pior negociação: -103 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +159.86 USD
Máxima perda consecutiva: -789.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BossaFX-Real
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 16
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 8
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MBTrading-Live
|0.00 × 9
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TMS-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 12
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 4
