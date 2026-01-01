SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Ariandi24
Ariandi Fauzi

Ariandi24

Ariandi Fauzi
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -18%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
198
Gewinntrades:
86 (43.43%)
Verlusttrades:
112 (56.57%)
Bester Trade:
240.85 USD
Schlechtester Trade:
-102.55 USD
Bruttoprofit:
4 768.16 USD (236 914 pips)
Bruttoverlust:
-5 220.05 USD (245 449 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (159.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
567.25 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
55
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.33
Long-Positionen:
143 (72.22%)
Short-Positionen:
55 (27.78%)
Profit-Faktor:
0.91
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
55.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-46.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-789.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-789.64 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-25.97%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
462.92 USD
Maximaler:
1 389.38 USD (35.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.27% (1 378.35 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 187
EURJPY 4
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -432
EURJPY -3
AUDJPY -1
CADJPY -27
NZDJPY 24
USDJPY -13
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -7.5K
EURJPY 0
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
USDJPY -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +240.85 USD
Schlechtester Trade: -103 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +159.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -789.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BossaFX-Real
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 16
FXOpen-Real1
0.00 × 8
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MBTrading-Live
0.00 × 9
QTrade-Server
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TMS-Live
0.00 × 5
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 12
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 4
noch 267 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
copy trade real
Keine Bewertungen
2026.01.01 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 18:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 17:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen