Trades insgesamt:
198
Gewinntrades:
86 (43.43%)
Verlusttrades:
112 (56.57%)
Bester Trade:
240.85 USD
Schlechtester Trade:
-102.55 USD
Bruttoprofit:
4 768.16 USD (236 914 pips)
Bruttoverlust:
-5 220.05 USD (245 449 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (159.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
567.25 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
55
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.33
Long-Positionen:
143 (72.22%)
Short-Positionen:
55 (27.78%)
Profit-Faktor:
0.91
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
55.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-46.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-789.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-789.64 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-25.97%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
462.92 USD
Maximaler:
1 389.38 USD (35.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.27% (1 378.35 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-432
|EURJPY
|-3
|AUDJPY
|-1
|CADJPY
|-27
|NZDJPY
|24
|USDJPY
|-13
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-7.5K
|EURJPY
|0
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +240.85 USD
Schlechtester Trade: -103 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +159.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -789.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BossaFX-Real
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 16
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 8
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MBTrading-Live
|0.00 × 9
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TMS-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 12
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 4
