Ariandi Fauzi

Ariandi24

Ariandi Fauzi
0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -18%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
198
Transacciones Rentables:
86 (43.43%)
Transacciones Irrentables:
112 (56.57%)
Mejor transacción:
240.85 USD
Peor transacción:
-102.55 USD
Beneficio Bruto:
4 768.16 USD (236 914 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 220.05 USD (245 449 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (159.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
567.25 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
55
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
-0.33
Transacciones Largas:
143 (72.22%)
Transacciones Cortas:
55 (27.78%)
Factor de Beneficio:
0.91
Beneficio Esperado:
-2.28 USD
Beneficio medio:
55.44 USD
Pérdidas medias:
-46.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-789.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-789.64 USD (12)
Crecimiento al mes:
-25.97%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
462.92 USD
Máxima:
1 389.38 USD (35.39%)
Reducción relativa:
De balance:
37.27% (1 378.35 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 187
EURJPY 4
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -432
EURJPY -3
AUDJPY -1
CADJPY -27
NZDJPY 24
USDJPY -13
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -7.5K
EURJPY 0
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
USDJPY -1K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +240.85 USD
Peor transacción: -103 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +159.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -789.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BossaFX-Real
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 16
FXOpen-Real1
0.00 × 8
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MBTrading-Live
0.00 × 9
QTrade-Server
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TMS-Live
0.00 × 5
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 12
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 4
copy trade real
No hay comentarios
2026.01.01 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 18:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 17:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
