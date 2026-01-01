- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
198
Transacciones Rentables:
86 (43.43%)
Transacciones Irrentables:
112 (56.57%)
Mejor transacción:
240.85 USD
Peor transacción:
-102.55 USD
Beneficio Bruto:
4 768.16 USD (236 914 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 220.05 USD (245 449 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (159.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
567.25 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
55
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
-0.33
Transacciones Largas:
143 (72.22%)
Transacciones Cortas:
55 (27.78%)
Factor de Beneficio:
0.91
Beneficio Esperado:
-2.28 USD
Beneficio medio:
55.44 USD
Pérdidas medias:
-46.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-789.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-789.64 USD (12)
Crecimiento al mes:
-25.97%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
462.92 USD
Máxima:
1 389.38 USD (35.39%)
Reducción relativa:
De balance:
37.27% (1 378.35 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-432
|EURJPY
|-3
|AUDJPY
|-1
|CADJPY
|-27
|NZDJPY
|24
|USDJPY
|-13
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-7.5K
|EURJPY
|0
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +240.85 USD
Peor transacción: -103 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +159.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -789.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BossaFX-Real
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 16
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 8
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MBTrading-Live
|0.00 × 9
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TMS-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 12
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 4
