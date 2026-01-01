- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
198
Profit Trade:
86 (43.43%)
Loss Trade:
112 (56.57%)
Best Trade:
240.85 USD
Worst Trade:
-102.55 USD
Profitto lordo:
4 768.16 USD (236 914 pips)
Perdita lorda:
-5 220.05 USD (245 449 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (159.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
567.25 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
143 (72.22%)
Short Trade:
55 (27.78%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-2.28 USD
Profitto medio:
55.44 USD
Perdita media:
-46.61 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-789.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-789.64 USD (12)
Crescita mensile:
-25.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
462.92 USD
Massimale:
1 389.38 USD (35.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.27% (1 378.35 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-432
|EURJPY
|-3
|AUDJPY
|-1
|CADJPY
|-27
|NZDJPY
|24
|USDJPY
|-13
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-7.5K
|EURJPY
|0
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +240.85 USD
Worst Trade: -103 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +159.86 USD
Massima perdita consecutiva: -789.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BossaFX-Real
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 16
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 8
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MBTrading-Live
|0.00 × 9
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TMS-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 12
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 4
267 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
copy trade real
Non ci sono recensioni