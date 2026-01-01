SegnaliSezioni
Ariandi Fauzi

Ariandi24

Ariandi Fauzi
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -18%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
198
Profit Trade:
86 (43.43%)
Loss Trade:
112 (56.57%)
Best Trade:
240.85 USD
Worst Trade:
-102.55 USD
Profitto lordo:
4 768.16 USD (236 914 pips)
Perdita lorda:
-5 220.05 USD (245 449 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (159.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
567.25 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
143 (72.22%)
Short Trade:
55 (27.78%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-2.28 USD
Profitto medio:
55.44 USD
Perdita media:
-46.61 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-789.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-789.64 USD (12)
Crescita mensile:
-25.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
462.92 USD
Massimale:
1 389.38 USD (35.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.27% (1 378.35 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 187
EURJPY 4
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -432
EURJPY -3
AUDJPY -1
CADJPY -27
NZDJPY 24
USDJPY -13
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -7.5K
EURJPY 0
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
USDJPY -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +240.85 USD
Worst Trade: -103 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +159.86 USD
Massima perdita consecutiva: -789.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BossaFX-Real
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 16
FXOpen-Real1
0.00 × 8
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MBTrading-Live
0.00 × 9
QTrade-Server
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TMS-Live
0.00 × 5
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 12
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 4
267 più
copy trade real
Non ci sono recensioni
2026.01.01 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 18:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 17:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
